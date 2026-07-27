Ціни на нафту обвалились після того, як США та Іран призупинили взаємні удари

Ринок адаптується до перебоїв, а не вірить у їх завершення.

Після кількох днів ескалації США та Іран призупинили взаємні військові удари, і ціни на нафту миттєво відреагували обвалом. Нафта марки Brent за добу втратила 6–7,4%, WTI – на 5–6%.

Про це пише Bloomberg.

Ціна на Brent знизилася нижче $90 за барель. Водночас порівняно з початком року нафта все ще коштує більш ніж на 50% дорожче через перебої з постачанням із Близького Сходу.

Аналітики Reuters зазначають, що падіння котирувань не свідчить про впевненість ринку у встановленні миру. На їхню думку, ф'ючерсний ринок демонструє очікування, що світова логістика зможе адаптуватися до перебоїв із постачанням, навіть якщо конфлікт триватиме. Додатковим чинником є очікуване рішення OPEC+ на засіданні 2 серпня про підвищення квот на видобуток із вересня, що має компенсувати можливі перебої та стримати зростання цін.

Нагадаємо, оцінка американської розвідки свідчить, що подальші військові удари США навряд чи змусять Іран змінити свою позицію на переговорах. Розвідники дійшли висновку, що Тегеран і Вашингтон наразі перебувають у нестійкій ситуації між миром і війною.