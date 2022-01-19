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Ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року

Вартість бареля березневої нафти Brent станом на 9:15 за київським часом сягнула $87,90 (+0,45%)
Ціни на нафту продовжують зростати в середу, 19 січня, оновлюючи максимуми з 2014 року, через перебої з поставками в Туреччині та тривожні геополітичні проблеми у РФ і Об'єднаних Арабських Еміратах.
Ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року Фото: gettyimages.com

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля березневої нафти Brent станом на 9:15 за київським часом сягнула $87,90 (+0,45%). Барель лютневої нафти WTI торгувався за $85,31 (+0,57%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $87,51 і $84,83 відповідно.

Турецький державний оператор трубопроводу Botas заявив у вівторок, що перекрив потоки нафти трубопроводом Кіркук - Джейхан після вибуху в системі. Причина вибуху невідома. Нафта цим трубопроводом надходить з Іраку - другого за величиною виробника в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), до турецького порту Джейхан, для експорту.

Геополітичні проблеми Росії – другого за величиною виробника нафти у світі, та ОАЕ - третього за величиною виробника нафти в ОПЕК, посилюють проблеми з постачанням.

ОАЕ пізно ввечері у вівторок скликали засідання Ради безпеки ООН, щоб засудити напад на Абу-Дабі у понеділок з боку єменського руху хуситів, які загрожують подальшими нападами.

Тим часом російські війська вишикувалися на кордоні з Україною, а Білий дім називає цю кризу вкрай небезпечною і заявляє, що РФ може розпочати вторгнення у будь-який момент.

Представники ОПЕК повідомили агенції "Рейтер", що зростання цін на нафту може тривати впродовж найближчих кількох місяців, оскільки попит відновлюється, а можливості ОПЕК+ щодо збільшення пропозиції обмежені.

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19 01 2022 12:54
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