Ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року

Вартість бареля березневої нафти Brent станом на 9:15 за київським часом сягнула $87,90 (+0,45%)

Ціни на нафту продовжують зростати в середу, 19 січня, оновлюючи максимуми з 2014 року, через перебої з поставками в Туреччині та тривожні геополітичні проблеми у РФ і Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля березневої нафти Brent станом на 9:15 за київським часом сягнула $87,90 (+0,45%). Барель лютневої нафти WTI торгувався за $85,31 (+0,57%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $87,51 і $84,83 відповідно.

Турецький державний оператор трубопроводу Botas заявив у вівторок, що перекрив потоки нафти трубопроводом Кіркук - Джейхан після вибуху в системі. Причина вибуху невідома. Нафта цим трубопроводом надходить з Іраку - другого за величиною виробника в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), до турецького порту Джейхан, для експорту.

Геополітичні проблеми Росії – другого за величиною виробника нафти у світі, та ОАЕ - третього за величиною виробника нафти в ОПЕК, посилюють проблеми з постачанням.

ОАЕ пізно ввечері у вівторок скликали засідання Ради безпеки ООН, щоб засудити напад на Абу-Дабі у понеділок з боку єменського руху хуситів, які загрожують подальшими нападами.

Тим часом російські війська вишикувалися на кордоні з Україною, а Білий дім називає цю кризу вкрай небезпечною і заявляє, що РФ може розпочати вторгнення у будь-який момент.

Представники ОПЕК повідомили агенції "Рейтер", що зростання цін на нафту може тривати впродовж найближчих кількох місяців, оскільки попит відновлюється, а можливості ОПЕК+ щодо збільшення пропозиції обмежені.