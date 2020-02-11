Ціни на нафту упали на понад 3% на тлі розширення локдаунів у Європі

Грудневі ф'ючерси на Brent, термін яких закінчився у п'ятницю, 30 жовтня, втратив у ціні 0,19 долара (0,5%)

Ціни на нафту у понеділок, 2 листопада, продовжують знижуватися - вони впали більш ніж на 3% на тлі побоювань, що серія блокувань через коронавірус в Європі послабить попит на паливо.

Зокрема, вартість січневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures у понеділок зранку становила 36,74 доларів за барель, це на 3,16% нижче ціни на закриття попередньої сесії, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається також, що грудневі ф'ючерси на Brent, термін яких закінчився у п'ятницю, 30 жовтня, втратив у ціні 0,19 долара (0,5%).

Водночас ціна грудневих ф'ючерсів на нафту WTI на торгах Нью-йоркської товарної біржі зранку понеділка становила 34,54 долара за барель - це на 1,25 долара (3,49%) нижче рівня попередньої сесії.

Також повідомляється, що у жовтні нафту WTI подешевшала на максимальні з березня 11%, а Brent втратила в ціні 8,5%.

Нагадаємо, що у Канаді наступного місяця скасують обмеження на видобуток нафти