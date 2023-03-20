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ПОЛІТИКА

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за 15 місяців через побоювання банків – Reuters

20 березня 2023, 13:37
Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за 15 місяців через побоювання банків – Reuters
Фото: vkurse.md
Зниження нафти відбулося, незважаючи на історичну угоду, згідно з якою найбільший банк Швейцарії UBS купує другий кредитор країни Credit Suisse.

Ціни на нафту в понеділок, 20 березня, впали до найнижчого рівня за 15 місяців через побоювання, що ризики у світовому банківському секторі можуть спричинити рецесію, яка призведе до зниження попиту на пальне, а також напередодні потенційного підвищення процентних ставок у США цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Травневий ф’ючерс на нафту марки Brent впав на 2,32 долара, або 3,2%, до 70,65 дол за барель на 07:10 за Гринвічем. Раніше вартість контракту знизилася до 70,56 дол, що є найнижчим показником з грудня 2021 року.

Нафта West Texas Intermediate з поставкою в квітні коштувала 64,59 дол за барель та знизилась на 2,15 дол, або на 3,2%. Раніше вона впала до 64,51 дол, що також є найнижчим показником з грудня 2021 року. 

Зниження нафти відбулося, незважаючи на історичну угоду, згідно з якою найбільший банк Швейцарії UBS купує другий кредитор країни Credit Suisse, намагаючись зупинити поширення банківської кризи.

Після оголошення Федеральної резервної системи США, Європейський центральний банк та інші великі центральні банки пообіцяли підвищити ліквідність ринку та підтримати інші банки.

Очікується, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів 22 березня, незважаючи на недавні потрясіння в банківському секторі, за словами більшості опитаних агентством економістів.

Однак деякі керівники закликають центральний банк наразі призупинити посилення монетарної політики, але бути готовим відновити підвищення ставок пізніше. Уповільнення підвищення процентних ставок може вплинути на курс долара, зробивши деноміновані в доларах товари, такі як нафта, більш доступними для власників інших валют.

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