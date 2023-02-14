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ПОЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються на тлі публікації даних про її запаси у США – ЗМІ

14 лютого 2023, 14:27
Ціни на нафту знижуються на тлі публікації даних про її запаси у США – ЗМІ
Фото: vkurse.md
У той же час, експорт нафти відновився в ключовому турецькому порту після руйнівного землетрусу, що потряс регіон.

Ціни на нафту впали у вівторок після того, як уряд США заявив, що виділить більше нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, як того вимагають законодавці, всупереч очікуванням деяких трейдерів.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 43 центи, або на 0,5%, до $86,18 за барель станом на 07:30 за Гринвічем, а ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 71 цент, або на 0,89%, до $79,43 за барель.

Після завершення попередньої сесії Міністерство енергетики США заявило, що продасть 26 мільйонів барелів нафти з SPR, що, ймовірно, призведе до зниження запасів до найнижчого рівня з 1983 року.

"Енерготрейдери очікували почути новини про поповнення SPR, а не про те, що вони не будуть використовувати його для додаткових поставок", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Міністерство енергетики США розглядало можливість скасування продажу у 2023 фінансовому році після того, як адміністрація президента США Джо Байдена минулого року продала рекордні 180 мільйонів барелів з резерву. 

"Будь-які дані, що перевищують очікування, можуть викликати відновлення розпродажу ризикових активів, включаючи нафту", - зазначає аналітикия CMC Markets Тіна Тенг.

Раніше повідомлялось, що видобуток нафти в росії може скоротитися у 2023 через ембарго ЄС і обмеження цін на російську нафту.

СШАнафта

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