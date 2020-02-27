Ціни на нафту знизилися на 11% всього за п'ять днів: що прогнозують аналітики

Ціни на нафту знову знижуються, опустившись цього разу до мінімумів із січня 2019 року. Це сталося через побоювання щодо уповільнення темпів росту світової економіки та зменшення попиту на нафту через поширення нового коронавірусу.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із покликанням на іноземні ЗМІ, повідомляє "24 канал".

У четвер, 27 лютого, знизилася вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent – на 1,27% до 52,75 долара за барель. Упала в ціні й нафта WTI - на 1,4% до 48,05 долара за барель.

Упродовж останніх п'яти днів торгів і Brent, і WTI подешевшали на 11%. Востаннє таке стрімке падіння цін на нафту відбулося в серпні 2019 року.

Ринки акцій теж продовжуються знижуватися. Чергове падіння спостерігається на азійський фондових біржах. Інвестори бояться, що поширення коронавірусу негативно вплине на світову економіку. Адже карантин уповільнює роботу промислових ринків та сферу торгівлі.