Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Ціни на нафту знизилися на 11% всього за п'ять днів: що прогнозують аналітики

Ринки акцій теж продовжуються знижуватися
Ціни на нафту знову знижуються, опустившись цього разу до мінімумів із січня 2019 року. Це сталося через побоювання щодо уповільнення темпів росту світової економіки та зменшення попиту на нафту через поширення нового коронавірусу.
Ціни на нафту знизилися на 11% всього за п Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє "РБК-Україна" із покликанням на іноземні ЗМІ, повідомляє "24 канал".

У четвер, 27 лютого, знизилася вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent – на 1,27% до 52,75 долара за барель. Упала в ціні й нафта WTI - на 1,4% до 48,05 долара за барель.

Упродовж останніх п'яти днів торгів і Brent, і WTI подешевшали на 11%. Востаннє таке стрімке падіння цін на нафту відбулося в серпні 2019 року.

Ринки акцій теж продовжуються знижуватися. Чергове падіння спостерігається на азійський фондових біржах. Інвестори бояться, що поширення коронавірусу негативно вплине на світову економіку. Адже карантин уповільнює роботу промислових ринків та сферу торгівлі.

Нагадаємо, що нафта дешевшає на тлі побоювань про попит через поширення вірусу
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2020 12:35
ТЕГИ: нафта, акції
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.