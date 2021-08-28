ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНайбільший у світі постачальник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. планує підняти свої ціни на чипи на 10-20% – Apple є одним із найбільших клієнтів компанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціни на продукцію Apple можуть зрости через дефіцит мікросхем – ЗМІ
Такі зміни можуть відбутися або до кінця 2021 року, або на початку 2022 року
Фото: Apple
Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.
Внаслідок підвищення цін на чипи вірогідно зростуть і ціни на гаджети, зокрема – смартфони. У виданні зазначають, що найбільшим замовником компанії є техгігант Apple.
Ціни на свої найбільш просунуті мікросхеми виробник планує збільшити на 10%, менш просунуті – до +20%. Перший тип використовують переважно у смартфонах, наприклад iPhone. Другий тип можна знайти в автівках.
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Такі зміни можуть відбутися або до кінця 2021 року, або на початку 2022 року.
У WSJ не змогли оцінити можливу зміну цін на продукцію Apple та звернулися до компанії за коментарем. На момент публікації техгігант не надав відповіді.
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28 08 2021 11:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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