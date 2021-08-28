Ціни на продукцію Apple можуть зрости через дефіцит мікросхем – ЗМІ

Такі зміни можуть відбутися або до кінця 2021 року, або на початку 2022 року

Найбільший у світі постачальник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. планує підняти свої ціни на чипи на 10-20% – Apple є одним із найбільших клієнтів компанії.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Внаслідок підвищення цін на чипи вірогідно зростуть і ціни на гаджети, зокрема – смартфони. У виданні зазначають, що найбільшим замовником компанії є техгігант Apple.

Ціни на свої найбільш просунуті мікросхеми виробник планує збільшити на 10%, менш просунуті – до +20%. Перший тип використовують переважно у смартфонах, наприклад iPhone. Другий тип можна знайти в автівках.

Такі зміни можуть відбутися або до кінця 2021 року, або на початку 2022 року.

У WSJ не змогли оцінити можливу зміну цін на продукцію Apple та звернулися до компанії за коментарем. На момент публікації техгігант не надав відповіді.