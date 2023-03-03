Ціни на продукти в світі падають 11 місяців — ООН

Світові ціни на продовольство знижуються 11 місяців поспіль.

В минулому місяці індекс цін становив 129,8 пункту, що на 0,6% менше, ніж у січні і на 18,7% нижче від піку, досягнутого в березні минулого року.

Повідомляє ООН.

Індекс цін на зернові ФАО практично не змінився порівняно із січнем.

Світові ціни на пшеницю незначно зросли протягом місяця, оскільки побоювання щодо посушливих умов у США та високого попиту на постачання з Австралії значно компенсувалися сильною конкуренцією серед експортерів.

Індекс цін на рослинні олії ФАО знизився на 3,2%.

При цьому світові ціни на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії знизилися.

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 2,7% протягом місяця.

При цьому найбільш різке зниження було зафіксовано в міжнародних котируваннях на вершкове масло та сухе знежирене молоко.

Індекс цін на м'ясо ФАО практично не змінився.

Світові ціни на птицю продовжували знижуватися на тлі значних експортних постачань, тоді як світові ціни на свинину зросли, в основному через побоювання щодо обмежених експортних постачань у Європі.

Проте індекс цін на цукор ФАО зріс на 6,9% з січня до найвищого рівня за шість років.

Переважно через перегляд у бік зниження прогнозу виробництва в 2022/23 році в Індії.

ФАО також опублікувала свій попередній прогноз світового виробництва пшениці у 2023 році, передбачивши його глобальний обсяг у розмірі 784 млн тонн, що буде другим за величиною за всю історію спостережень, хоч і нижчим, ніж у попередньому році. У Північній Америці очікується найвищий урожай, оскільки фермери збільшують посівні площі у відповідь на високі ціни на зерно. У країнах Південної півкулі перспективи виробництва фуражних зернових культур у 2023 році загалом сприятливі, і прогнозується, що загальні посіви кукурудзи у Бразилії досягнуть рекордного рівня.

ФАО також підвищила свій прогноз світового виробництва зернових у 2022 році до 2 774 млн тонн, що все ще на 1,3% нижче, ніж минулого року. Світове споживання зернових у 2022/23 році прогнозується на рівні 2 780 млн тонн, що на 0,6% менше, ніж у попередньому сезоні, в основному через очікуване скорочення використання фуражного зерна.