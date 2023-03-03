Матеріали:
Теми:

Ціни на продукти в світі падають 11 місяців — ООН

03 березня 2023, 16:08
Ціни на продукти в світі падають 11 місяців — ООН
Фото: АР
Світові ціни на продовольство знижуються 11 місяців поспіль.

В минулому місяці індекс цін становив 129,8 пункту, що на 0,6% менше, ніж у січні і на 18,7% нижче від піку, досягнутого в березні минулого року.

Повідомляє ООН.

Індекс цін на зернові ФАО практично не змінився порівняно із січнем. 

Світові ціни на пшеницю незначно зросли протягом місяця, оскільки побоювання щодо посушливих умов у США та високого попиту на постачання з Австралії значно компенсувалися сильною конкуренцією серед експортерів. 

Індекс цін на рослинні олії ФАО знизився на 3,2%. 

При цьому світові ціни на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії знизилися. 

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 2,7% протягом місяця.

При цьому найбільш різке зниження було зафіксовано в міжнародних котируваннях на вершкове масло та сухе знежирене молоко. 

Індекс цін на м'ясо ФАО практично не змінився. 

Світові ціни на птицю продовжували знижуватися на тлі значних експортних постачань, тоді як світові ціни на свинину зросли, в основному через побоювання щодо обмежених експортних постачань у Європі. 

Проте індекс цін на цукор ФАО зріс на 6,9% з січня до найвищого рівня за шість років.

Переважно через перегляд у бік зниження прогнозу виробництва в 2022/23 році в Індії. 

ФАО також опублікувала свій попередній прогноз світового виробництва пшениці у 2023 році, передбачивши його глобальний обсяг у розмірі 784 млн тонн, що буде другим за величиною за всю історію спостережень, хоч і нижчим, ніж у попередньому році. У Північній Америці очікується найвищий урожай, оскільки фермери збільшують посівні площі у відповідь на високі ціни на зерно. У країнах Південної півкулі перспективи виробництва фуражних зернових культур у 2023 році загалом сприятливі, і прогнозується, що загальні посіви кукурудзи у Бразилії досягнуть рекордного рівня. 

ФАО також підвищила свій прогноз світового виробництва зернових у 2022 році до 2 774 млн тонн, що все ще на 1,3% нижче, ніж минулого року. Світове споживання зернових у 2022/23 році прогнозується на рівні 2 780 млн тонн, що на 0,6% менше, ніж у попередньому сезоні, в основному через очікуване скорочення використання фуражного зерна.

ООНпродуктиціниФАО

Останні матеріали

Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша
Політика
Таємна зброя путіна в енергетиці. Як стартував у кремлі колишній банкір Morgan Stanley Паша "перекладач" Сорокін – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2023, 16:14
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Нові штурмові загони зсрф змінюють тактику ведення бойових дій росії в районі Бахмута. Тим часом Україна готується до контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 03 березня 2023, 12:07
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Політика
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Переклад iPress – 02 березня 2023, 12:17
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно
Політика
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 09:45
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Політика
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Переклад iPress – 01 березня 2023, 18:05
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється