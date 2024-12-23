Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ціни на природний газ у Європі зростають на тлі наближення кінця угоди між росією та Україною

23 грудня 2024, 17:17
Ціни на природний газ у Європі зростають на тлі наближення кінця угоди між росією та Україною
Фото: УНН
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не буде транзитувати російський газ, якщо не отримає гарантій того, що Кремль не отримає фінансової вигоди, поки триває війна.

Європейські ціни на природний газ зростають третій день поспіль, хоча до закінчення терміну дії ключової угоди про транзит газу між росією та Україною залишилося трохи більше тижня. 

Про це пише Bloomberg.

"У понеділок ціни зросли на 1,6% після стрибка на 7% минулого тижня, оскільки з’явилися сигнали від політичних лідерів про те, що продовження транзиту газу через Україну після 31 грудня виглядає дедалі менш імовірним", — йдеться в публікації.

Газ з росії залишається найдоступнішим варіантом для низки країн Центральної Європи. Але Україна заявила минулого тижня, що не погодиться на альтернативи, які передбачають транзит російського газу.

Так під час рідкісного візиту європейського лідера до москви в неділю прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорив з президентом росії владіміром путіним наближення кінця угоди. За словами Фіцо, путін підтвердив, що росія готова продовжувати постачати газ на Захід через Україну, але це буде "практично неможливо" після 1 січня, враховуючи позицію Києва.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не буде транзитувати російський газ, якщо не отримає гарантій того, що Кремль не отримає фінансової вигоди, поки триває війна.

"Втрата транзитного контракту означатиме, що Словаччина та інші країни, які досі отримують російське паливо через Україну — переважно Чехія, Австрія та Італія — будуть змушені використовувати дорожчі альтернативи, такі як скраплений природний газ", — пише Bloomberg. —  "Задовольняючи лише частину європейських потреб у газі зараз, раптова зупинка українського маршруту може призвести до зростання цін наступного місяця".

При цьому рівень запасів газу в європейських сховищах є нижчим, ніж минулого року, що ускладнить поповнення запасів наступного літа.

Європавійнатранзит газугаз росія

Останні матеріали

Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Бравада путіна. Вистава
Політика
Бравада путіна. Вистава "доброго царя", який вмить вирішує усі проблеми росіян
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 11:27
Україна знищує високопоставленого генерала у Москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує високопоставленого генерала у Москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 08:17
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Політика
"Ми вас усіх переб'ємо". кремлівські пропагандони розкрили таємний план путіна маніпулювання Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 11:38
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Політика
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 08:55
Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється