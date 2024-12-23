Ціни на природний газ у Європі зростають на тлі наближення кінця угоди між росією та Україною

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не буде транзитувати російський газ, якщо не отримає гарантій того, що Кремль не отримає фінансової вигоди, поки триває війна.

Європейські ціни на природний газ зростають третій день поспіль, хоча до закінчення терміну дії ключової угоди про транзит газу між росією та Україною залишилося трохи більше тижня.

Про це пише Bloomberg.

"У понеділок ціни зросли на 1,6% після стрибка на 7% минулого тижня, оскільки з’явилися сигнали від політичних лідерів про те, що продовження транзиту газу через Україну після 31 грудня виглядає дедалі менш імовірним", — йдеться в публікації.

Газ з росії залишається найдоступнішим варіантом для низки країн Центральної Європи. Але Україна заявила минулого тижня, що не погодиться на альтернативи, які передбачають транзит російського газу.

Так під час рідкісного візиту європейського лідера до москви в неділю прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорив з президентом росії владіміром путіним наближення кінця угоди. За словами Фіцо, путін підтвердив, що росія готова продовжувати постачати газ на Захід через Україну, але це буде "практично неможливо" після 1 січня, враховуючи позицію Києва.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не буде транзитувати російський газ, якщо не отримає гарантій того, що Кремль не отримає фінансової вигоди, поки триває війна.

"Втрата транзитного контракту означатиме, що Словаччина та інші країни, які досі отримують російське паливо через Україну — переважно Чехія, Австрія та Італія — будуть змушені використовувати дорожчі альтернативи, такі як скраплений природний газ", — пише Bloomberg. — "Задовольняючи лише частину європейських потреб у газі зараз, раптова зупинка українського маршруту може призвести до зростання цін наступного місяця".

При цьому рівень запасів газу в європейських сховищах є нижчим, ніж минулого року, що ускладнить поповнення запасів наступного літа.