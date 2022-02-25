Ціни на пшеницю підскочили до максимуму з 2008 року

Зростання котирувань березневих ф'ючерсів на пшеницю в Чикаго в ході торгів у четвер досягало 2,8%, до 9,6075 долара за бушель

Ціни на пшеницю 24 лютого сягали максимальної позначки більш ніж за 13 років – з червня 2008 року, що може посилити інфляційний тиск у всьому світі.

Про це пише Bloomberg, зазначає Економічна правда.

Зростання котирувань березневих ф'ючерсів на пшеницю в Чикаго в ході торгів у четвер досягало 2,8%, до 9,6075 долара за бушель. Ціни досягли дозволеного біржею максимуму (для внутрішньоденних коливань), а потім пішли вниз і завершили день на позначці 9,3475 долара за бушель.

У п'ятницю ф'ючерси подешевшали на 3,9% - до 8,9825 долара за бушель.

Росія та Україна є великими світовими експортерами зернових культур, і війна між цими країнами ставить під загрозу стабільність постачання пшениці на світовий ринок, зазначають експерти.

Котирування березневих ф'ючерсів на кукурудзу в п'ятницю знижуються на 2% - до 6,7675 долара за бушель. На день раніше вони підскочили більш ніж на 5%.

Соєві боби подешевшали на 1,6%, до 16,28 долара за бушель, після підйому на 3% у четвер.

На частку Росії та України припадає понад чверть світової торгівлі пшеницею, 20% продажу кукурудзи та 80% соняшникової олії.

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