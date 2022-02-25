Ціни на пшеницю підскочили до максимуму з 2008 року
Про це пише Bloomberg, зазначає Економічна правда.
Зростання котирувань березневих ф'ючерсів на пшеницю в Чикаго в ході торгів у четвер досягало 2,8%, до 9,6075 долара за бушель. Ціни досягли дозволеного біржею максимуму (для внутрішньоденних коливань), а потім пішли вниз і завершили день на позначці 9,3475 долара за бушель.
У п'ятницю ф'ючерси подешевшали на 3,9% - до 8,9825 долара за бушель.
Росія та Україна є великими світовими експортерами зернових культур, і війна між цими країнами ставить під загрозу стабільність постачання пшениці на світовий ринок, зазначають експерти.
Котирування березневих ф'ючерсів на кукурудзу в п'ятницю знижуються на 2% - до 6,7675 долара за бушель. На день раніше вони підскочили більш ніж на 5%.
Соєві боби подешевшали на 1,6%, до 16,28 долара за бушель, після підйому на 3% у четвер.
На частку Росії та України припадає понад чверть світової торгівлі пшеницею, 20% продажу кукурудзи та 80% соняшникової олії.
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