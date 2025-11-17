Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за понад два роки – Bloomberg

17 листопада 2025, 19:09
Падіння цін на нафту стане для росії фінансовим ударом.

Минулого тижня ціна на російську нафту впала до найнижчого рівня за останні 2,5 роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

У четвер ціна на нафту марки Urals з чорноморського порту Новоросійськ впала до $36,61 за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року. За даними Argus Media, аналогічна тенденція спостерігалася і на Балтійському морі. У п'ятницю обидві ціни трохи зросли.
 
Для російських нафтових компаній падіння цін створить навантаження на їхні фінанси і зменшить суму податків, які вони сплачують до казни Кремля, що допомагає фінансувати війну в Україні. Нафта і газ становлять близько чверті державного бюджету країни.
 
Попит на російські вантажі на міжнародних ринках різко впав після того, як 22 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа внесла в чорний список ПАТ "Роснефть" і ПАТ "Лукойл", щоб посилити тиск на російського диктатора путіна з метою припинення війни в Україні. Термін 21 листопада призначений для того, щоб дозволити припинити співпрацю з двома російськими енергетичними гігантами, але деякі нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині вже призупинили закупівлю вантажів і шукають альтернативні джерела постачання.
