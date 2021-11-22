Цього року компанії по всьому світу залучили на IPO рекордні 600 млрд доларів

Агентство пояснює такі показники рекордним зростанням фондового ринку на тлі підтримки з боку світових центробанків

У 2021 році близько 2850 компаній по всьому світу залучили рекордніі 600 млрд доларів на первинному публічному розміщенні акцій (IPO).

Про це свідчать дані Bloomberg, пише "Економічна правда".

За даними агентства, за 6 тижнів до 2022 року світовий ринок IPO оновив одразу два рекорди - за кількістю угод і за їх обсягом.

"Минулий максимум був зафіксований у 2007 році, коли компаніям вдалося залучити близько 420 млрд дол інвестицій", - пише видання.

Агентство пояснює такі показники рекордним зростанням фондового ринку на тлі підтримки з боку світових центробанків.

"Водночас відновлення економік після пандемії поряд із заходами стимулювання сприяло зростанню доходів компаній", - додає Bloomberg.

Угоди за участю SPAC принесли цього року рекордні 159 млрд дол, проте інтерес до них, який досяг піку на початку року, помітно впав, зокрема через тиск з боку регуляторів.

При цьому, лідером світового ринку IPO Bloomberg назвав американського виробника електромобілів Rivian, який у листопаді залучив майже 12 млрд дол при оцінці близько 77 млрд дол.

За перші дні торгів акції компанії подорожчали на 120%, викликавши високий попит з боку інвесторів, які сподівалися, що стартап стане "наступною Tesla".

Найбільшим в Азії стало IPO китайського оператора стільникового зв'язку China Telecom, який залучив 54 млрд юанів (8,4 млрд дол).

Найкращий результат у Європі показала польська компанія з доставки посилок InPost SA (2,8 млрд євро або 3,2 млрд дол).

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