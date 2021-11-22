Цього року компанії по всьому світу залучили на IPO рекордні 600 млрд доларів
Про це свідчать дані Bloomberg, пише "Економічна правда".
За даними агентства, за 6 тижнів до 2022 року світовий ринок IPO оновив одразу два рекорди - за кількістю угод і за їх обсягом.
"Минулий максимум був зафіксований у 2007 році, коли компаніям вдалося залучити близько 420 млрд дол інвестицій", - пише видання.
Агентство пояснює такі показники рекордним зростанням фондового ринку на тлі підтримки з боку світових центробанків.
"Водночас відновлення економік після пандемії поряд із заходами стимулювання сприяло зростанню доходів компаній", - додає Bloomberg.
Угоди за участю SPAC принесли цього року рекордні 159 млрд дол, проте інтерес до них, який досяг піку на початку року, помітно впав, зокрема через тиск з боку регуляторів.
При цьому, лідером світового ринку IPO Bloomberg назвав американського виробника електромобілів Rivian, який у листопаді залучив майже 12 млрд дол при оцінці близько 77 млрд дол.
За перші дні торгів акції компанії подорожчали на 120%, викликавши високий попит з боку інвесторів, які сподівалися, що стартап стане "наступною Tesla".
Найбільшим в Азії стало IPO китайського оператора стільникового зв'язку China Telecom, який залучив 54 млрд юанів (8,4 млрд дол).
Найкращий результат у Європі показала польська компанія з доставки посилок InPost SA (2,8 млрд євро або 3,2 млрд дол).
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