Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Цього року Міноборони уклало контракти з українськими виробниками озброєння майже на 130 млрд грн

26 березня 2025, 12:53
Цього року Міноборони уклало контракти з українськими виробниками озброєння майже на 130 млрд грн
Фото: Міноборони України
Контракти укладено з 12 українськими виробниками
У 2025 році в межах ініціативи "Зброя Перемоги" Міноборони уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння на суму майже 130 млрд грн.
 
Про це заявив під час онлайн-зустрічі з представниками Федерації роботодавців України Defence директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.
 
Загалом основною темою обговорення стали пріоритети закупівельної політики МОУ на 2025 рік, а ключову увагу приділиои програмі "Зброя Перемоги". Це – механізм довгострокових контрактів на три, п’ять або десять років для національних виробників озброєння та військової техніки.
 
Зазначається, що серед вимог до українських зброярів, які прагнуть увійти до переліку "Зброя Перемоги" та укласти довгострокові контракти, є обов’язкове проходження кодифікації, налагодження серійного виробництва, досягнення рівня локалізації не менше ніж 50% тощо.
 
За словами Канєвського, програма "Зброя Перемоги" дозволяє будувати довгострокові партнерства з українськими виробниками. 
 
"Це не лише стабільність постачань для ЗСУ, а й розвиток оборонної промисловості, створення нових робочих місць та посилення економіки в умовах війни. Наше завдання – забезпечити передбачуваність і сталість цього процесу", – підкреслив він. 

 

війна в УкраїніМіноборони Україниросія окупанти

Останні матеріали

Пропагандони Кремля марять. Планування російсько-американської війни проти
Політика
Пропагандони Кремля марять. Планування російсько-американської війни проти "сатанинської" Європи – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 березня 2025, 12:39
F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер
Технології
F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2025, 02:35
росія не збирається досягати
Політика
росія не збирається досягати "швидкого прогресу" на переговорах. москва розраховує на дестабілізацію України до 2026 року – американські ЗМІ
Переклад iPress – 25 березня 2025, 14:57
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Політика
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 березня 2025, 12:25
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Політика
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 березня 2025, 06:37
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Політика
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Переклад iPress – 24 березня 2025, 16:04
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 березня 2025, 11:14
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2025, 07:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється