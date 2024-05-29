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ПОЛІТИКА

Цього року Україна не наблизилася до вступу в НАТО, про що Зеленському повідомлять на саміті – The Telegraph

29 травня 2024, 08:32
Цього року Україна не наблизилася до вступу в НАТО, про що Зеленському повідомлять на саміті – The Telegraph
Україна НАТО
Зеленського попросили не тиснути на держави-члени.

Україна не просунеться далі на шляху до членства в НАТО на цьогорічному  саміті через побоювання, що альянс може бути втягнутий у війну з росією.

Про це пише The Telegraph. 

Під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя організації Німеччина та Сполучені Штати активно застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки.

"Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року", — повідомило The Telegraph джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена.

За словами співрозмовника видання, Сполучені Штати не так  стурбовані, як Німеччина, однак існує занепокоєння щодо загрози росії для решти альянсу.

Очікується, що це рішення розчарує президента України Володимира Зеленського, якого колеги попередили не вимагати від альянсу "неможливого".

Наразі росія досягає успіхів на лінії фронту, наступний наступ очікується влітку.

Минулого року Зеленський назвав "безпрецедентною та абсурдною" ситуацію, коли лідери НАТО відмовилися надіслати Києву запрошення до повноправного членства на зустрічі у Вільнюсі.

Згідно з джерелами в альянсі, високопосадовці НАТО здійснили «управління очікуваннями» після того як було вирішено, що члени, які підтримують вступ України, включаючи Велику Британію, створили занадто великий тиск навколо цього рішення.

Є занепокоєння, що питанню членства України дозволили домінувати на минулорічному саміті та створити розбіжності між державами-членами.

Подібний інцидент у Вашингтоні напередодні президентських виборів у США може зіграти на руку Дональдуа Трампу щодо актуальності альянсу, стверджують інсайдери.

Зеленського попросили уникати тиску на окремих союзників з метою підтримання ними чітких термінів вступу України.

Водночас, як пише видання, лідери НАТО на знак демонстрації підтримки запропонують Україні  те, що описується як "міст" або "шлях" до вступу.

Пакет підтримки, який зараз обговорюється, підкреслить "здатність України обирати власне майбутнє" та продемонструє, що "шлях до членства стає коротшим", заявили двоє дипломатів.

Пакет буде зосереджений на зміцненні збройних сил України, щоб забезпечити готовність України негайно приєднатися до НАТО, коли лідери альянсу погодяться, що настав слушний час.

Для цього НАТО перебере на себе від США керівну роль у Рамштайні – засіданнях групи з понад 50 союзників, які координують військову допомогу Україні.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, також намагався підштовхнути 32 члени альянсу взяти на себе зобов’язання створити фонд у 100 мільярдів доларів (78 мільярдів фунтів стерлінгів), щоб привести українську армію до "стандартів НАТО" шляхом поставок зброї та навчання.

Оскільки деякі країни-члени висловлюють скептицизм щодо загальної суми, зараз ведуться розмови про заміну фонду обіцянкою кожного союзника виділяти Києву відсоток витрат на оборону.

Володимир ЗеленськийНАТОвійна

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