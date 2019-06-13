CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМоніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року до 9 червня 2019 року зафіксувала 3332 смерті серед цивільного населення на Донбасі, ще понад 7000 осіб дістали поранень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Цього року жертв серед цивільних на Донбасі поменшало, але у червні - 12 загиблих
Від початку 2019 року було зафіксовано 70 жертв серед цивільних
Фото: AFP
Дані доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини представили в Києві у четвер на прес-конференції, повідомляє "Українська правда".
Згідно з ними, від початку 2019 року було зафіксовано 70 жертв серед цивільних, зокрема 12 загинули внаслідок конфлікту на Донбасі, ще 58 були поранені.
"Це найменший показник за весь період конфлікту", – йдеться в доповіді.
Однак від початку червня місія також зафіксувала 12 жертв серед цивільного населення.
"Це стільки ж, скільки за весь травень", – зазначив голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.
Нагадаємо, що військовим до першого вересня перерахують пільгову вислугу років за участь в ООС.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 06 2019 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність