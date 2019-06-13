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Цього року жертв серед цивільних на Донбасі поменшало, але у червні - 12 загиблих

Від початку 2019 року було зафіксовано 70 жертв серед цивільних
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з квітня 2014 року до 9 червня 2019 року зафіксувала 3332 смерті серед цивільного населення на Донбасі, ще понад 7000 осіб дістали поранень.
Цього року жертв серед цивільних на Донбасі поменшало, але у червні - 12 загиблих Фото: AFP

Дані доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини представили в Києві у четвер на прес-конференції, повідомляє "Українська правда".

Згідно з ними, від початку 2019 року було зафіксовано 70 жертв серед цивільних, зокрема 12 загинули внаслідок конфлікту на Донбасі, ще 58 були поранені.

"Це найменший показник за весь період конфлікту", – йдеться в доповіді.

Однак від початку червня місія також зафіксувала 12 жертв серед цивільного населення.

"Це стільки ж, скільки за весь травень", – зазначив голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

Нагадаємо, що військовим до першого вересня перерахують пільгову вислугу років за участь в ООС.

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13 06 2019 12:58
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