Цьогоріч надійде $6,5 мільярда іноземних інвестицій – Шмигаль

У 2021 році іноземні інвестиції стануть рекордними за останні 5 років і складуть, за оцінками Національного банку, близько 6,5 млрд дол.

У 2021 році надходження іноземних інвестицій становитиме близько 6,5 млрд дол.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 січня, передає кореспондент Укрінформу.

"У 2021 році іноземні інвестиції стануть рекордними за останні 5 років і складуть, за оцінками Національного банку, близько 6,5 млрд дол.", - сказав Шмигаль.

З його слів, серед успішних економічних ініціатив, які вдалось реалізувати цьогоріч, варто зазначити запровадження державної підтримки великих інвестиційних проєктів.

"До Ukraineinvest вже звернулось понад 25 інвесторів з інвестиційними проектами на суму близько 2 млрд дол. Це непоганий початок, і вже в наступному році ми побачимо ефект цих коштів для економіки нашої держави", - наголосив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у першому півріччі 2021 року прямі іноземні інвестиції в Україну становили 2,83 млрд дол. З них 2,33 млрд дол. надійшло з країн Європейського Союзу. Зростання інвестицій у першому півріччі було на рекордному рівні за останні чотири роки.

Україна у 2021 році від міжнародних фінансових організацій отримала майже 2,5 млрд дол.

Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2021 році ми продовжили активно співпрацювати з міжнародними фінансовими органіізаціями і цього року Україна отримала суттєву підтримку міжнародних партнерів, що свідчить про довіру до українських інституцій. Сумарно від МВФ, Європейського Союзу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, ЄБРР Україна отримала майже 2,5 млрд дол", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США).