НОВИНИЗа попередніми розрахунками індексація пенсій у березні становитиме щонайменше 14%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Цьогоріч пенсії перерахують щонайменше на 14% - Мінфін
Марченко пояснив, як відбувається індексація пенсій
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю Економічної правди.
Він пояснив, як відбувається індексація пенсій. Спершу показник середньої зарплати, який враховується для обчислення пенсії, збільшується на коефіцієнт відповідно до 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік.
До цього, він збільшується на коефіцієнт відповідно до 50% зростання середньої зарплати за три календарні роки, що передують року, у якому проводиться перерахунок.
За попередніми даними Мінсоцполітики, коефіцієнт для перерахунку пенсій становитиме не менше 14% у березні 2022 року.
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02 02 2022 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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