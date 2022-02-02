Цьогоріч пенсії перерахують щонайменше на 14% - Мінфін

За попередніми розрахунками індексація пенсій у березні становитиме щонайменше 14%.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю Економічної правди.

Він пояснив, як відбувається індексація пенсій. Спершу показник середньої зарплати, який враховується для обчислення пенсії, збільшується на коефіцієнт відповідно до 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік.

До цього, він збільшується на коефіцієнт відповідно до 50% зростання середньої зарплати за три календарні роки, що передують року, у якому проводиться перерахунок.

За попередніми даними Мінсоцполітики, коефіцієнт для перерахунку пенсій становитиме не менше 14% у березні 2022 року.

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