Цьогоріч в Раді може з’явитися проєкт податкової реформи: як податки можуть знизитися

За словами Гетманцева, до кінця 2021 року у парламенті зареєструють великий законопроєкт про оподаткування доходів

До кінця року у Верховну Раду планують внести законопроєкт щодо податкової реформи, яка може запрацювати з 2023 року.

Про це голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", пише Економічна правда.

За словами Гетманцева, до кінця 2021 року у парламенті зареєструють великий законопроєкт про оподаткування доходів.

Він додав, що планується знизити оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, а також запровадити податок на виведений капітал, "усічено, як у Польщі". Також Раді пропонуватимуть розширити декларування доходів та "надати більше податкових відрахувань громадянам".

Законопроект також може запровадити оподаткування додаткової роботи. "Це коли ти просто реєструєшся в Діі і можеш отримувати дохід від 27 видів діяльності", – пояснив він. Наприклад, працювати водієм таксі – з таких доходів податок становитиме 5%, без ЄСВ.

Деталі податкового документу

За даними ЕП, знизити податкове навантаження планують шляхом об’єднання трьох податків (Єдиного соцвнеску, податку на доходи фізосіб та військового збору) в єдину ставку ПДФО – 25%.

Документом передбачається запровадження нових податкових пільг для фізичних осіб, зокрема – гарантоване повернення з бюджету ПДФО для певних категорій населення (наприклад, багатодітних та малозабезпечених родин)

Водночас, пропонується втричі (до 15%) збільшити ставки оподаткування дивідендів та запровадити ставку оподаткування доходів від продажу державних цінних паперів.

Щодо додаткового доходу, йдеться про 27 видів діяльності, серед яких – послуги з ремонту квартир, надання житла в оренду, освітньої діяльності поза закладами освіти тощо.

Крім того, запроваджується податок на виведений капітал для підприємств з оборотом до 200 млн грн за польською моделлю.

"Я думаю, що можемо зареєструвати цей законопроект ще цього року, щоб він запрацював із 2023-го", – резюмував голова комітету ВРУ.

Зауважимо, що на цей рік передбачено запуск двох державних мегафондів, наповнення яких потребуватимуть значних додаткових податкових надходжень. Йдеться про накопичувальний пенсійний фонд та Фонд майбутніх поколінь.

Зокрема, накопичувальний рівень пенсійного забезпечення передбачатиме відрахування частини ЄСВ до накопичувального пенсійного фонду. У разі,якщо ЄСВ буде скасовано, то джерело надходжень до накопичувального фонду буде невизначеним.

Крім того, це може вдарити по державному Пенсійному фонду, дефіцит якого постійно зростає і вже перевищує 300 млрд грн.

Нагадаємо, що напередодні Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу для запуску "Дія.City"