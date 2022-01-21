CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа 20 днів 2022 року на українських державних шахтах видобуто 188 тис. тонн вугілля, що на 47,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2021-го.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Цьогоріч видобування вугілля в Україні зросло на 47,3%
За перші 20 днів 2022 року на шахтах Міненерго видобуто 188 тис. т вугілля, що на 47,3% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році
Фото: atn.ua
Як передає Укрінформ, про це свідчить інфографіка Міністерства енергетики у Фейсбуці.
"За перші 20 днів 2022 року на шахтах Міненерго видобуто 188 тис. т вугілля, що на 47,3% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році", - йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, за перші 20 днів 2021 року було видобуто 159,9 тис. т вугілля, видобуток за аналогічний період 2020-го становив 125,3 тис. т.
Як повідомлялося, вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності в 2021 році видобули 29,411 млн т вугілля, що на 7% більше планових показників.
Читайте також: Україна зобов’язалась відмовитись від вугілля
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 01 2022 11:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Зеленський звернувся до українців щодо агресії РФ і закликав не панікувати
- ФОТО На Закарпатті волонтер пірнув у річку зі сміттєвим затором
- ФОТО "Кіборги" показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця - Зеленський
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1