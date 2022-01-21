Цьогоріч видобування вугілля в Україні зросло на 47,3% За перші 20 днів 2022 року на шахтах Міненерго видобуто 188 тис. т вугілля, що на 47,3% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році

За 20 днів 2022 року на українських державних шахтах видобуто 188 тис. тонн вугілля, що на 47,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2021-го.

Фото: atn.ua

Як передає Укрінформ, про це свідчить інфографіка Міністерства енергетики у Фейсбуці. "За перші 20 днів 2022 року на шахтах Міненерго видобуто 188 тис. т вугілля, що на 47,3% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році", - йдеться у повідомленні. За даними міністерства, за перші 20 днів 2021 року було видобуто 159,9 тис. т вугілля, видобуток за аналогічний період 2020-го становив 125,3 тис. т. Як повідомлялося, вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності в 2021 році видобули 29,411 млн т вугілля, що на 7% більше планових показників. Читайте також: Україна зобов’язалась відмовитись від вугілля

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