Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Цьогоріч видобування вугілля в Україні зросло на 47,3%

За перші 20 днів 2022 року на шахтах Міненерго видобуто 188 тис. т вугілля, що на 47,3% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році
За 20 днів 2022 року на українських державних шахтах видобуто 188 тис. тонн вугілля, що на 47,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2021-го.
Цьогоріч видобування вугілля в Україні зросло на 47,3% Фото: atn.ua
Як передає Укрінформ, про це свідчить інфографіка Міністерства енергетики у Фейсбуці.
 
"За перші 20 днів 2022 року на шахтах Міненерго видобуто 188 тис. т вугілля, що на 47,3% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році", - йдеться у повідомленні.
 
За даними міністерства, за перші 20 днів 2021 року було видобуто 159,9 тис. т вугілля, видобуток за аналогічний період 2020-го становив 125,3 тис. т.
 
Як повідомлялося, вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності в 2021 році видобули 29,411 млн т вугілля, що на 7% більше планових показників.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2022 11:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.