"Цьому буде покладено край": Зеленський обіцяє покарати власника готелю в Одесі, де сталася пожежа

"Відповідати будуть не тільки винуватці пожежі. Відповідати буде Вадим Чорний"

Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар".

"Відповідати будуть не тільки безпосередні винуватці пожежі. Відповідати буде Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону і вимогам справедливості", - йдеться у Facebook президента.

"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.

Нагадаємо, що у готелі "Токіо Стар" вночі 17 серпня загинули вісім осіб, 10 осіб постраждали, четверо з них перебувають в критичному стані.

Згорілий готель розташований в колишній будівлі електродепо. Багато номерів у ньому є по суті шафами з вбиральнями і не мають вікон.