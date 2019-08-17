"Цьому буде покладено край": Зеленський обіцяє покарати власника готелю в Одесі, де сталася пожежа
"Відповідати будуть не тільки безпосередні винуватці пожежі. Відповідати буде Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону і вимогам справедливості", - йдеться у Facebook президента.
"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.
Нагадаємо, що у готелі "Токіо Стар" вночі 17 серпня загинули вісім осіб, 10 осіб постраждали, четверо з них перебувають в критичному стані.
Згорілий готель розташований в колишній будівлі електродепо. Багато номерів у ньому є по суті шафами з вбиральнями і не мають вікон.
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