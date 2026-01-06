Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЦРУ вважає соратницю Мадуро найбільш придатною для тимчасової влади у Венесуелі — WSJ

06 січня 2026, 14:27
Фото: з вільного доступу
Оцінка американської розвідки була представлена Трампу в останні тижні перед військовою операцією США у Венесуелі.

Оцінка Центрального розвідувального управління США свідчить, що представники чинного режиму Венесуели, зокрема віцепрезидентка Делсі Родрігес, є найбільш підготовленими до управління тимчасовим урядом країни після усунення Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє  The Wall Street Journal.

За даними видання, аналітичний звіт ЦРУ став одним із ключових чинників рішення президента США Дональда Трампа підтримати Делсі Родрігес, а не лідерку венесуельської опозиції та лауреатку Нобелівської премії миру Марію Коріну Мачадо.

Оцінка американської розвідки була представлена Трампу в останні тижні перед військовою операцією США у Венесуелі, внаслідок якої Ніколаса Мадуро було захоплено та доставлено до Сполучених Штатів для суду. У звіті зазначається, що короткострокова стабільність у країні може бути збережена лише за умови підтримки наступника Мадуро з боку збройних сил та ключових еліт.

У документі ЦРУ Делсі Родрігес та ще двох високопосадовців режиму названо потенційними тимчасовими керівниками, здатними підтримувати порядок у країні. Імена двох інших кандидатів офіційно не розкриваються, однак, за інформацією джерел, ідеться про міністра внутрішніх справ Діосдадо Кабельо та міністра оборони Владіміра Падріно. Водночас обидва посадовці мають кримінальні обвинувачення з боку США, що робить їхню співпрацю з Вашингтоном малоймовірною.

У звіті також зазначено, що лідери опозиції — Едмундо Гонсалес, якого багато хто вважає фактичним переможцем президентських виборів 2024 року, та Марія Коріна Мачадо — намагатимуться домогтися міжнародної легітимності як керівники Венесуели.

Хоча раніше Дональд Трамп публічно висловлював підтримку Мачадо, в приватних розмовах він сумнівався у доцільності ставити на венесуельську опозицію, вважаючи, що вона не змогла досягти суттєвих результатів під час його першого президентського терміну. Про це заявив Хуан Круз, який у той період відповідав у Білому домі за політику щодо Латинської Америки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився підтримати Марію Коріну Мачадо, зокрема через її рішення прийняти Нобелівську премію миру.

Сама лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що хоче передати свою Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу, подякувавши йому за дії щодо Венесуели.

