ЦВК має повторно розглянути документи Клюєва, але не зобов’язана його реєструвати, - Верховний суд
Верховний суд опублікував це роз’яснення "у зв’язку з розпосюдженням недостовірної інформації", зокрема про те, що ЦВК зобов’язана зареєструвати Клюєва кандидатом, повідомляє прес-служба суду.
"Верховний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов’язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, натомість зобов’язав ЦВК повторно розглянути документи щодо його реєстрації", - йдеться у повідомленні.
Як встановили судді, коли ЦВК вирішила, що Клюєв не проживав на території України останні 5 років, комісія зробила цей висновок без дослідження даних Прикордонслужби.
"Суд вважає, що оскільки ЦВК не здійснила вичерпних дій для з’ясування обставин відповідності особи установленому цензу осілості, то належним способом захисту порушених прав позивача є зобов’язання ЦВК повторно розглянути документи, подані Ліберальною партією (від якої хоче балотуватися Клюєв) України", - пояснили своє рішення у Верховному суді.
Раніше адвокат Клюєва заявив, що ВС скасував відмову ЦВК зареєструвати його кандидатом у депутати. Проте він не уточнив, що суд не зобов’язав ЦВК зареєструвати Клюєва кандидатом, а лише зобов’язав комісію повторно розглянути документи.
Нагадаємо, 23 червня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва кандидатом у депутати у зв’язку з тим, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років.
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