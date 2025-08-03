ЦВК Молдови відсторонила проросійські партії від участі у парламентських виборах

Серед них "Альтернативні сили порятунку Молдови", партія "Шанс" та партія "Перемога", які входять до проросійського блоку "Перемога", близького до засудженого олігарха-втікача Іланом Шором.

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови 3 серпня вирішила виключити зі списку партій, які мають право брати участь у парламентських виборах 28 вересня, чотири з них. Серед них "Альтернативні сили порятунку Молдови", партія "Шанс" та партія "Перемога", які входять до проросійського блоку "Перемога", близького до засудженого олігарха-втікача Іланом Шором.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

ЦВК 14 липня опублікувала список партій, які мають право брати участь у парламентських виборах. Установа пояснила, що партії мають подати до Агентства державних послуг до початку виборів список членів центральних виконавчих органів — голів, віце-голів та членів — за аконом про декларацію активів і особистих інтересів.

ЦВК повідомила, що з 66 зареєстрованих партій станом на 14 липня 2025 року лише 25 подали потрібну інформацію. Ще 14 партій подали запити на оновлення даних, які зараз розглядає Агентство державних послуг. тоді ЦВК повідомила, що три партії — "Шанс", "Сила альтернативи та порятунку Молдови" та "Відродження" — мають судові спори щодо обмеження діяльності або розпуску, які тривають.

Комісія вирішила включити ці 14 партій до списку учасників виборів 28 вересня 2025 року, але право участі скасують, якщо Агентство державних послуг не видасть позитивний адміністративний акт або не буде остаточного судового рішення про розпуск чи обмеження діяльності цих партій.

Так, чотири партії виключили 3 серпня через рішення Агентства державних послуг про відмову в реєстрації змін даних у Державному реєстрі юридичних осіб.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду попередила, що росія готує масштабне втручання у парламентські вибори, які відбудуться у вересні.

За словами Санду, кремль фінансує кілька політичних проєктів, які мають на меті провести до парламенту проросійські сили. Усі ці проєкти, як стверджує президентка, координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми олігарха-втікача Ілана Шора.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна готова надати Молдові технічну допомогу для протидії гібридному російському впливу під час парламентських виборів.