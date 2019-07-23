ЦВК порахувала майже 93% протоколів: "Батьківщина" обійшла партію Порошенка
За підсумками підрахунку майже 93% протоколів, "Європейська солідарність" отримала 8.14%, а "Батьківщина" 8,19%, за даними ЦВК.
Президентська партія "Слуга народу" отримала понад 43,12% (5,7 млн) голосів виборців на дострокових парламентських виборах.
Опозиційну платформу "За життя" на чолі з Віктором Медведчуком підтримали 13,05% (1,7 млн) виборців.
Решта партій набирають менше за 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.
Радикальна партія Олега Ляшка отримує 4,01% голосів, "Сила і честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,06%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,32%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,17%, "Громадянська позиція" - 1,05%, інші - менш ніж 1%.
Явка виборців на виборах Ради 21 липня становила 49,84%.
Додамо, що за даними підрахунку голосів, який здійснюється в партії "Слуга народу", політсила може отримати 255 місць у Верховній Раді ІХ скликання.
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