ЦВК порахувала майже 93% протоколів: "Батьківщина" обійшла партію Порошенка

За підсумками підрахунку майже 93% протоколів, "Європейська солідарність" отримала 8.14%, а "Батьківщина" 8,19%, за даними ЦВК.

Президентська партія "Слуга народу" отримала понад 43,12% (5,7 млн) голосів виборців на дострокових парламентських виборах.

Опозиційну платформу "За життя" на чолі з Віктором Медведчуком підтримали 13,05% (1,7 млн) виборців.

Решта партій набирають менше за 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Радикальна партія Олега Ляшка отримує 4,01% голосів, "Сила і честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,06%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,32%, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 2,17%, "Громадянська позиція" - 1,05%, інші - менш ніж 1%.

Явка виборців на виборах Ради 21 липня становила 49,84%.

Додамо, що за даними підрахунку голосів, який здійснюється в партії "Слуга народу", політсила може отримати 255 місць у Верховній Раді ІХ скликання.