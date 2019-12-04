ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія визначила черговість надання кандидатам у президенти ефірного часу на загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення і Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії для проведення передвиборної агітації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК розподілила кандидатам у президенти по 30 хвилин агітації на суспільному радіо і телебаченні
Агітація проводиться за рахунок державних коштів.
Фото:glavcom.ua
Прес-служба ЦВК повідомляє, що ефірний час буде розподілено таким чином:
- на телеканалі: 18 квітня Зеленському - з 20:00 до 20:30, Порошенку - з 20:51 до 21:21,
- на радіо 17 квітня Зеленському - з 19:00 до 19:30, Порошенку - з 20:00 до 20:30.
Агітація проводиться за рахунок державних коштів.
Нагадаємо, що штаб Зеленського опублікував відеоролик, уточнюючий час "дебатів на стадіоні".
Офіційний час дебатів - п'ятниця, 19 квітня, 20:00, в ефірі Суспільного телебачення з правом безкоштовної трансляції всіма телеканалами України.
Другий тур виборів Президента призначено на 21 квітня.
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