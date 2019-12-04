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ЦВК розподілила кандидатам у президенти по 30 хвилин агітації на суспільному радіо і телебаченні

Агітація проводиться за рахунок державних коштів.
Центральна виборча комісія визначила черговість надання кандидатам у президенти ефірного часу на загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення і Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії для проведення передвиборної агітації.
ЦВК розподілила кандидатам у президенти по 30 хвилин агітації на суспільному радіо і телебаченні Фото:glavcom.ua

Прес-служба ЦВК повідомляє, що ефірний час буде розподілено таким чином:

- на телеканалі: 18 квітня Зеленському - з 20:00 до 20:30, Порошенку - з 20:51 до 21:21,

- на радіо 17 квітня Зеленському - з 19:00 до 19:30, Порошенку - з 20:00 до 20:30.

Агітація проводиться за рахунок державних коштів.

Нагадаємо, що штаб Зеленського опублікував відеоролик, уточнюючий час "дебатів на стадіоні".

Офіційний час дебатів - п'ятниця, 19 квітня, 20:00, в ефірі Суспільного телебачення з правом безкоштовної трансляції всіма телеканалами України.

Другий тур виборів Президента призначено на 21 квітня.

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12 04 2019 20:22
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