ЦВК збільшила видатки на 720 тис. грн у зв'язку з перенесенням дільниць із Росії
ЦВК внесла зміни до розподілу коштів держбюджету України у зв'язку зі зверненням Міністерства закордонних справ України щодо "додаткової потреби в коштах, викликаної необхідністю додаткового придбання конвертів та розсилки запрошень виборцям... що пов'язано з віднесенням виборців із РФ до Фінляндії, Грузії та Казахстану, а також збільшенням виборців закордонних дільниць Республіки Польща", зазначають в прес-релізі комісії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
ЦВК наприкінці 2018 року ліквідувала усі п'ять закордонних виборчих дільниць на території РФ. Згідно з постановою ЦВК, усі ці п'ять виборчих дільниць переносяться з території РФ до посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.
Нагадаємо, що в Антарктиді облаштували найвіддаленішу дільницю для голосування на виборах президента України
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