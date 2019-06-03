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ЦВК звернулась до правоохоронців через заяву "Нацдружин" про можливе застосування сили на виборах

"Центральна виборча комісія вважає неприпустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною зі спостереженням за виборами"
Центральна виборча комісія звернулась до Служби безпеки та поліції через заяву речника "Національних дружин" Ігоря Вдовіна про можливе застосування сили спостерігачами організації під час виборів.
ЦВК звернулась до правоохоронців через заяву "Нацдружин" про можливе застосування сили на виборах Фото: electioninfo.org.ua

"Не заперечуючи право громадських організацій у встановленому законом порядку вести спостереження за ходом виборчого процесу, Центральна виборча комісія вважає неприпустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною зі спостереженням за виборами", - йдеться в заяві ЦВК.

Комісія звернулась до СБУ для проведення перевірки цієї заяви, а в разі наявності підстав - "вжиття визначених законодавством України заходів реагування".

Також ЦВК звернулась до Нацполіції для забезпечення законності та правопорядку під час виборів президента.

Нагадаємо, що спостерігачі від "Національних дружин" можуть застосовувати силу на дільницях у разі фальсифікацій.

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06 03 2019 22:52
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