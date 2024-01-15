Міноборони Британії, посилаючись на розвідку, схиляється до того, що заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тисяч осіб є перебільшенням.

Про це йдеться в щоденному звіті розвідки британії, яке публікується в соцмережі X (Twitter).

Посилаючись на заяву колишнього президента Дмитрія Медведєва, нині заступника голови Ради безпеки, про те, що до російської армії у 2023 році нібито приєдналися ще 500 тисяч осіб

"Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута", - йдеться в дописі.

В британському Міноборони вважають дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони і сільську місцевість.

"У своїх зусиллях виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією. Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження", - написала розвідка при МО.

Влітку українська розвідка розповіла, що путін планує мобілізувати ще 500 тисяч для війни з Україною.