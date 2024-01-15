Цифра про мобілізацію до армії рф 500 тисяч осіб за минулий рік завищена – розвідка Британії
Про це йдеться в щоденному звіті розвідки британії, яке публікується в соцмережі X (Twitter).
Посилаючись на заяву колишнього президента Дмитрія Медведєва, нині заступника голови Ради безпеки, про те, що до російської армії у 2023 році нібито приєдналися ще 500 тисяч осіб
"Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута", - йдеться в дописі.
В британському Міноборони вважають дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони і сільську місцевість.
"У своїх зусиллях виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією. Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження", - написала розвідка при МО.
Влітку українська розвідка розповіла, що путін планує мобілізувати ще 500 тисяч для війни з Україною.