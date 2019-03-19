Циклон у Мозамбік убив 84 людини: президент припускає, що кількість загиблих може перевищити тисячу осіб
"Офіційно ми знаємо про понад 84 загиблих, але все вказує на те, що їхня кількість може перевищувати 1 тисячу людей", - зазначив Н'юсі, повідомляє "Громадське".
Він додав, що ще 100 тисяч людей знаходяться у небезпеці.
Президент коментував наслідки циклону після того, як облетів постраждалі райони. За його словами, циклон зруйнував цілі села - "ми бачили тіла, що плавають у воді".
Ситуацію він назвав "гуманітарною катастрофою".
Циклон "Індай" прийшов до міста Бейра (Мозамбік) близько півночі 14 березня й пройшов через сусідню країну Зімбабве й деякі райони країни Малаві. Перші оцінки в Зімбабве, Малаві та Мозамбік засвідчили 150 загиблих.
За даними гуманітарної організації "Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця", "величезні та жахаючі" збитки циклон наніс саме прибережному місту Бейра.
Нагадаємо, що на північному сході Австралії через повінь, що утворилася внаслідок сильних дощів, евакуювали декілька тисяч осіб.
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