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Циклон у Мозамбік убив 84 людини: президент припускає, що кількість загиблих може перевищити тисячу осіб

Циклон зруйнував цілі села - "ми бачили тіла, що плавають у воді"
Циклон "Ідай" у південносхідній країні Африки Мозамбік забрав життя 84 людей. Президент країни Філіпе Н'юсі заявив, що кількість загиблих може зрости до 1 тисячі.
Циклон у Мозамбік убив 84 людини: президент припускає, що кількість загиблих може перевищити тисячу осіб Фото:EPA-EFE

"Офіційно ми знаємо про понад 84 загиблих, але все вказує на те, що їхня кількість може перевищувати 1 тисячу людей", - зазначив Н'юсі, повідомляє "Громадське".

Він додав, що ще 100 тисяч людей знаходяться у небезпеці.

Президент коментував наслідки циклону після того, як облетів постраждалі райони. За його словами, циклон зруйнував цілі села - "ми бачили тіла, що плавають у воді".

Ситуацію він назвав "гуманітарною катастрофою".

Циклон "Індай" прийшов до міста Бейра (Мозамбік) близько півночі 14 березня й пройшов через сусідню країну Зімбабве й деякі райони країни Малаві. Перші оцінки в Зімбабве, Малаві та Мозамбік засвідчили 150 загиблих.

За даними гуманітарної організації "Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця", "величезні та жахаючі" збитки циклон наніс саме прибережному місту Бейра.

Нагадаємо, що на північному сході Австралії через повінь, що утворилася внаслідок сильних дощів, евакуювали декілька тисяч осіб.

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19 03 2019 15:31
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