Туреччина не дозволила перевірку свого судна на заборонене постачання зброї до Лівії - ЗМІ

У лівійському конфлікті Туреччина підтримує одну з воюючих сторін – Уряд національної згоди (GNA), у тому числі зброєю

Туреччина не дозволила фрегату Бундесверу, що патрулював біля узбережжя Лівії у рамках місії ЄС, перевірити своє судно на дотримання ембарго про заборону постачання зброї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

За даними видання, німецький фрегат "Гамбург" у неділю 22 листопада зупинив турецьке вантажне судно "Rosaline A" за 200 кілометрів на північний схід від міста Бенгазі. За даними місії Irini під егідою ЄС, на борту корабля могла бути зброя, постачання якої до Лівії заборонено ембарго ООН. Йшлося про звичайну рутинну перевірку у рамках операції.

Спершу німецьких військових допустили на борт, але потім Анкара поінформувала місію, що не дозволяє перевірку. Військові після покинули борт корабля і він вирушив до берегів Лівії.

Як пише Spiegel, цей інцидент знову демонструє, що без доброї волі Туреччини місія не може ефективно виконувати свою роль і блокувати постачання зброї до Лівії.

Нагадаємо, у червні 2020 року біля лівійського узбережжя з аналогічної причини виник конфлікт між французьким військовим кораблем і турецькими суднами, коли турецьке судно спробували перевірити через підозру у порушенні ембарго.

У лівійському конфлікті Туреччина підтримує одну з воюючих сторін – Уряд національної згоди (GNA), у тому числі зброєю.

Середземноморська операція Морських сил ЄС почалася 31 березня 2020 року для контролю застосування ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

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