Туреччина не полишає спроб організувати зустріч Зеленського й Путіна

Пропозиція нашого президента влаштувати зустріч лідерів Росії та України – це насправді найважливіша, найконкретніша пропозиція щодо врегулювання кризи. Спроби нашого президента зробити це (провести таку зустріч - ред.) фізично чи в інший спосіб тривають

Туреччина докладає зусиль для врегулювання кризи навколо України, спровокованої РФ, шляхом переговорів і діалогу, зокрема й для проведення зустрічі президентів України і Росії.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин, якого цитує Haber Türk, повідомляє Укрінформ.

«Пропозиція нашого президента влаштувати зустріч лідерів Росії та України – це насправді найважливіша, найконкретніша пропозиція щодо врегулювання кризи. Спроби нашого президента зробити це (провести таку зустріч - ред.) фізично чи в інший спосіб тривають», - сказав Калин.

Речник нагадав, що питання щодо проведення такої зустрічі обговорювали президенти України і Туреччини під час нещодавнього візиту Реджепа Тайїпа Ердогана в Україну. Також про це йшлося у телефонній розмові лідерів Туреччини і РФ.

«Імовірно, найближчим часом відбудеться ще один телефонний дзвінок (Ердогана до Путіна - ред.), під час якого буде знову розглянуте це питання. Так само триває наша підготовка до візиту Путіна у Туреччину», - сказав Калин.

Він наголосив на тому, що Туреччина і надалі докладатиме зусиль для врегулювання кризи та зняття напруження шляхом переговорів та діалогу.

Як повідомляв Укрінформ, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган неодноразово заявляв, що Туреччина готова докладати зусиль для зниження напруженості в регіоні, зокрема прийняти у себе саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні. Під час візиту до Києва 3 лютого Ердоган висловив готовність прийняти у себе саміт на рівні лідерів або перемовини на технічному рівні.

В інтерв’ю Укрінформу Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина "ідеально підходить" на роль посередника для деескалації ситуації, але для цього потрібна політична воля з боку Росії, якої "поки що не видно".