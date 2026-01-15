Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туреччина розгорне винищувачі в Естонії та Румунії в межах місій НАТО з повітряного патрулювання

15 січня 2026, 12:10
Туреччина розгорне винищувачі в Естонії та Румунії в межах місій НАТО з повітряного патрулювання
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Туреччина прийматиме наступний саміт НАТО в липні.
Туреччина планує розгорнути винищувачі в Естонії та Румунії в межах посилених місій НАТО з повітряного патрулювання.
 
Про це пише Reuters.
 
За даними відомства, Туреччина проведе чотиримісячну місію в Естонії з серпня по листопад 2026 року, після чого відбудеться чергова ротація в Румунії – з грудня 2026 року по березень 2027 року. 
 
У міністерстві додали, що Туреччина зробила вагомий внесок у операції НАТО з повітряного патрулювання, спрямовані на захист повітряного простору союзників у мирний час.
 
Раніше Туреччина виконувала посилені місії повітряного патрулювання в Польщі з липня по вересень 2021 року, а також у Румунії з листопада 2023 року по квітень 2024 року.
 
Заплановані розгортання відбуваються на тлі посилення систем протиповітряної оборони НАТО після, як заявляє Альянс, неодноразових порушень повітряного простору союзників з боку росії.
 
Також повідомляється, що Туреччина прийматиме наступний саміт НАТО в липні.

 

війна в Українівинищувачіросія окупанти

Останні матеріали

Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється