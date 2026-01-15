Туреччина розгорне винищувачі в Естонії та Румунії в межах місій НАТО з повітряного патрулювання

Туреччина планує розгорнути винищувачі в Естонії та Румунії в межах посилених місій НАТО з повітряного патрулювання.

За даними відомства, Туреччина проведе чотиримісячну місію в Естонії з серпня по листопад 2026 року, після чого відбудеться чергова ротація в Румунії – з грудня 2026 року по березень 2027 року.

У міністерстві додали, що Туреччина зробила вагомий внесок у операції НАТО з повітряного патрулювання, спрямовані на захист повітряного простору союзників у мирний час.

Раніше Туреччина виконувала посилені місії повітряного патрулювання в Польщі з липня по вересень 2021 року, а також у Румунії з листопада 2023 року по квітень 2024 року.

Заплановані розгортання відбуваються на тлі посилення систем протиповітряної оборони НАТО після, як заявляє Альянс, неодноразових порушень повітряного простору союзників з боку росії.

Також повідомляється, що Туреччина прийматиме наступний саміт НАТО в липні.