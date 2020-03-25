Туреччина висунула офіційні обвинувачення підозрюваним у зв’язку з убивством журналіста Хашогджі
Як передає BBC, двох підозрюваних - колишнього заступника глави саудівської розвідки Ахмада Асірі та ексрадника саудівської королівської родини Сауда аль-Кахтані - Анкара звинувачує в підбурюванні до вбивства, зазначає "Громадське".
Іншим вісімнадцятьом висунули обвинувачення у безпосередньому здійсненні "умисного вбивства з особливою жорстокістю". Серед них - член Королівської гвардії Саудівської Аравії, кримінолог і працівник саудівської розвідки, який раніше подорожував із кронпринцем СА Мохамадом бін Салманом.
При цьому західні спецслужби вважають безпосереднім організатором убивства Хашогджі саме кронпринца, який, своєю чергою, це заперечує.
Турецька прокуратура зазначила, що висунула обвинувачення на підставі аналізу цифрових пристроїв Хашогджі, показів свідків та свідчень людей, що в’їжджали в Туреччину й виїжджали з неї.
Саудівська Аравія заяви Анкари поки не прокоментувала.
Джамаль Хашогджі - саудівський журналіст. Він був оглядачем американської газети The Washington Post та відомий критичними матеріалами про королівство. Хашогджі у 2017 році покинув батьківщину, щоб уникнути переслідувань за свої погляди і переїхав до США. Протягом року він писав для Washington Post, критикуючи політику Саудівської Аравії щодо Катару, Канади, Ємену та засуджуючи переслідування владою країни інакодумців. Репортер приїздив до консульства, аби оформити документи для одруження з дівчиною, яка мешкає в Туреччині.
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