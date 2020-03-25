Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Туреччина висунула офіційні обвинувачення підозрюваним у зв’язку з убивством журналіста Хашогджі

При цьому західні спецслужби вважають безпосереднім організатором убивства Хашогджі саме кронпринца, який, своєю чергою, це заперечує
Прокуратура Туреччини висунула офіційні обвинувачення 20 людям, підозрюваним у причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашогджі в жовтні 2018 року на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі.
Туреччина висунула офіційні обвинувачення підозрюваним у зв’язку з убивством журналіста Хашогджі Фото: з вільних джерел

Як передає BBC, двох підозрюваних - колишнього заступника глави саудівської розвідки Ахмада Асірі та ексрадника саудівської королівської родини Сауда аль-Кахтані - Анкара звинувачує в підбурюванні до вбивства, зазначає "Громадське".

Іншим вісімнадцятьом висунули обвинувачення у безпосередньому здійсненні "умисного вбивства з особливою жорстокістю". Серед них - член Королівської гвардії Саудівської Аравії, кримінолог і працівник саудівської розвідки, який раніше подорожував із кронпринцем СА Мохамадом бін Салманом.

При цьому західні спецслужби вважають безпосереднім організатором убивства Хашогджі саме кронпринца, який, своєю чергою, це заперечує.

Турецька прокуратура зазначила, що висунула обвинувачення на підставі аналізу цифрових пристроїв Хашогджі, показів свідків та свідчень людей, що в’їжджали в Туреччину й виїжджали з неї.

Саудівська Аравія заяви Анкари поки не прокоментувала.

Джамаль Хашогджі - саудівський журналіст. Він був оглядачем американської газети The Washington Post та відомий критичними матеріалами про королівство. Хашогджі у 2017 році покинув батьківщину, щоб уникнути переслідувань за свої погляди і переїхав до США. Протягом року він писав для Washington Post, критикуючи політику Саудівської Аравії щодо Катару, Канади, Ємену та засуджуючи переслідування владою країни інакодумців. Репортер приїздив до консульства, аби оформити документи для одруження з дівчиною, яка мешкає в Туреччині. 

Читайте також: Зеленський створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 03 2020 14:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.