Туреччина заборонила круїзному лайнеру з представниками ЛГБТК+ причалювати у своїх портах

Місцева влада скасувала захід, заявивши, що судно везе групи, "відомі поведінкою, несумісною з устроєм нашого суспільства та нашими моральними цінностями".

Турецька влада відмовила круїзному лайнеру з ЛГБТК+ туристами в тому, щоб пришвартуватися у своїх портах, покликаючись на "моральні норми" та "сімейні цінності".

Про це пише CNN із посиланням на Річа Кемпбела – гендиректора компанії Atlantis Events, яка організовує майбутній круїз по Середземному морю.

Круїз "З Афін до Венеції", організований Atlantis Events, відпливає з Греції 5 липня і мав зупинитися в турецькому порту Кушадаси, а згодом – у Стамбулі. Однак місцева влада скасувала захід, заявивши, що судно везе групи, "відомі поведінкою, несумісною з устроєм нашого суспільства та нашими моральними цінностями".

"Чесно кажучи, це просто приголомшує. Адже причиною цього є те, що це група геїв", – заявив Річ Кемпбелл.

За його словами, це вперше за 36 років, коли компанії "прямо повідомили, що ми не можемо пришвартуватися тут через те, хто ми є".