Туреччина заборонила круїзному лайнеру з представниками ЛГБТК+ причалювати у своїх портах
03 липня 2026, 09:35
Фото: Слово і Діло
Місцева влада скасувала захід, заявивши, що судно везе групи, "відомі поведінкою, несумісною з устроєм нашого суспільства та нашими моральними цінностями".
Турецька влада відмовила круїзному лайнеру з ЛГБТК+ туристами в тому, щоб пришвартуватися у своїх портах, покликаючись на "моральні норми" та "сімейні цінності".
Про це пише CNN із посиланням на Річа Кемпбела – гендиректора компанії Atlantis Events, яка організовує майбутній круїз по Середземному морю.
Круїз "З Афін до Венеції", організований Atlantis Events, відпливає з Греції 5 липня і мав зупинитися в турецькому порту Кушадаси, а згодом – у Стамбулі. Однак місцева влада скасувала захід, заявивши, що судно везе групи, "відомі поведінкою, несумісною з устроєм нашого суспільства та нашими моральними цінностями".
"Чесно кажучи, це просто приголомшує. Адже причиною цього є те, що це група геїв", – заявив Річ Кемпбелл.
За його словами, це вперше за 36 років, коли компанії "прямо повідомили, що ми не можемо пришвартуватися тут через те, хто ми є".
На борту судна Scarlet Lady компанії Virgin Voyages очікується понад 1900 пасажирів, близько 1100 з яких – громадяни США. Решта туристів – із Великої Британії, Канади, Австралії та інших країн.
Влада провінції Айдин, де розташований Кушадаси, заявила, що "абсолютно немає жодної можливості" прийняти цю групу. Тепер замість Туреччини лайнер зупиниться в Каїрі (Єгипет) та на грецькому острові Крит.
Протягом останнього десятиліття керівна партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана застосовує дедалі жорсткішу риторику щодо ЛГБТК+ спільноти. З 2015 року влада забороняє проведення прайд-маршів у Стамбулі.