CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина ввела заборону на прохід російських війскових кораблів у Чорне море.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський
Фото: unian.ua
Про це він написав у Twitter, повідомляє Економічна правда.
"Дякую своєму другу, пану Президенту Туреччини Ердоагну та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - заявив Зеленський.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 02 2022 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як підготуватися до надзвичайної ситуації - 10 порад від ДСНС
- ФОТО Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти
- ФОТО Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1