Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина ввела заборону на прохід російських війскових кораблів у Чорне море.

Фото: unian.ua

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