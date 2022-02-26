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Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина ввела заборону на прохід російських війскових кораблів у Чорне море.
Туреччина заборонила прохід російських військових кораблів у Чорне море - Зеленський Фото: unian.ua

Про це він написав у Twitter, повідомляє Економічна правда.

"Дякую своєму другу, пану Президенту Туреччини Ердоагну та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!", - заявив Зеленський.

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26 02 2022 15:52
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