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Туреччина запропонувала обмін, щоб зрушити з місця переговори України та рф – CNN

17 травня 2025, 14:54
Туреччина запропонувала обмін, щоб зрушити з місця переговори України та рф – CNN
Фото: unian.ua
Обидві сторони погодилися на це.
Туреччина запропонувала провести обмін полоненими, коли переговори України та рф у Стамбулі зайшли у глухий кут. 
 
Про це повідомляє CNN.
 
Турецький посадовець розповів виданню, що переговори між Україною та росією у п'ятницю були "більш позитивними, ніж очікувалося", а сторони утрималися від "звинувачувальних формулювань".
 
"У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона вийшла, щоб отримати схвалення", - зазначив посадовець.
 
За його словами, російській делегації "здавалося, потрібно було менше консультуватися, ніж українцям".
 
"Це дві сторони, які сідають за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як їхню потребу знайти вихід", - прокоментував переговори турецький співрозмовник CNN.

 

Туреччинавійна в Україніросія окупанти

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