Туреччина запропонувала обмін, щоб зрушити з місця переговори України та рф – CNN

Обидві сторони погодилися на це.

Туреччина запропонувала провести обмін полоненими, коли переговори України та рф у Стамбулі зайшли у глухий кут.

Турецький посадовець розповів виданню, що переговори між Україною та росією у п'ятницю були "більш позитивними, ніж очікувалося", а сторони утрималися від "звинувачувальних формулювань".

"У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона вийшла, щоб отримати схвалення", - зазначив посадовець.