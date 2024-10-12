Мита зачіпають близько 4 млн тонн продукції на суму до 2,2 млрд дол.

Туреччина запровадила антидемпінгові мита на деяку імпортну сталь з Китаю, росії, Індії та Японії. За словами генерального секретаря Турецької асоціації виробників сталі Вейсела Яяна, нові мита, опубліковані в Офіційному віснику, зачіпають близько 4 мільйонів тонн імпорту продукції вартістю приблизно 2-2,2 мільярда доларів.

Мита становлять від 6,10% до 43,31% від вартості, страхування і фрахту, що є кроком, спрямованим на запобігання недобросовісній конкуренції після звернень вітчизняних виробників. Розслідування щодо імпорту гарячекатаної сталі показало, що демпінг сталі загрожує пошкодити внутрішньому виробництву.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Згідно з рішенням, мита на імпорт сталі з Китаю становлять від 15% до 43%, а на імпорт з Росії, Індії та Японії – від 6% до 9%.

Після публікації рішення, акції турецького виробника сталі Erdemir зросли на 2,48%, а акції Isdemir зросли на 2,2%.

Нагадаємо, Туреччина місяць тому офіційно подала заявку на приєднання до групи країн БРІКС, яка включає росію, Індію та Китай. У серпні, завдяки скандалу, стало відомо, що Туреччина постачає снаряди ЗСУ за чеською ініціативою.