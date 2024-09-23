Туреччина зробила ще один крок на шляху незалежності від газу та нафти з рф

Туреччина отримала першу платформу для масштабного видобутку газу.

У Туреччину відбуксирували першу плавучу добувну платформу для роботи на великому родовищі газу "Сакар'я" у Чорному морі. Виробництво газу в країні збільшиться в кілька разів у найближчі кілька років.

Про це міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар написав у X (Twitter).

"Вітаємо нашу плавучу добувну платформу, яка прибула з Сінгапуру в Чанаккале", – написав міністр енергетики.

Турецька нафтова корпорація TPAO відкрила у Чорному морі родовище, і запаси оцінюють у понад 700 млрд кубометрів. Минулого року почався видобуток, який планують наростити до 15 млрд кубометрів на рік – близько 30% поточного споживання.