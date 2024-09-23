Туреччина зробила ще один крок на шляху незалежності від газу та нафти з рф
23 вересня 2024, 17:11
Туреччина отримала першу платформу для масштабного видобутку газу.
У Туреччину відбуксирували першу плавучу добувну платформу для роботи на великому родовищі газу "Сакар'я" у Чорному морі. Виробництво газу в країні збільшиться в кілька разів у найближчі кілька років.
Про це міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар написав у X (Twitter).
"Вітаємо нашу плавучу добувну платформу, яка прибула з Сінгапуру в Чанаккале", – написав міністр енергетики.
Турецька нафтова корпорація TPAO відкрила у Чорному морі родовище, і запаси оцінюють у понад 700 млрд кубометрів. Минулого року почався видобуток, який планують наростити до 15 млрд кубометрів на рік – близько 30% поточного споживання.
Платформа, що подолала за 51 день шлях із Сінгапуру до Туреччини, стане першою з цілої низки. На борту 300-метрового судна розмістять 165 осіб персоналу.
"Після підготовки у Чанаккале та Фільосі платформа почне видобуток на "Сакар'ї" у 2026 році і працюватиме за 170 кілометрів від берега. Вона перероблятиме 10 млн кубометрів на добу (3,65 млрд кубометрів на рік) природного газу і передаватиме його в газотранспортну систему, видобуток зросте вдвічі", – заявив міністр.
Також він повідомив, що першу фазу родовища завершать у першому кварталі наступного року, коли введуть в експлуатацію всі 12 глибоководних свердловин і видобуток зросте до 10 млн. кубометрів на добу.
Видобуток на "Сакарі" росте неквапливо. Якщо минулого року вона склала, за даними EPDK, 338 млн. кубометрів, то за перше півріччя 2024 року – 681 млн. кубометрів.