Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туреччина зробила ще один крок на шляху незалежності від газу та нафти з рф

23 вересня 2024, 17:11
Туреччина зробила ще один крок на шляху незалежності від газу та нафти з рф
Туреччина отримала першу платформу для масштабного видобутку газу.

У Туреччину відбуксирували першу плавучу добувну платформу для роботи на великому родовищі газу "Сакар'я" у Чорному морі. Виробництво газу в країні збільшиться в кілька разів у найближчі кілька років.

Про це міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар написав у X (Twitter).

"Вітаємо нашу плавучу добувну платформу, яка прибула з Сінгапуру в Чанаккале", –  написав міністр енергетики.

 
Турецька нафтова корпорація TPAO відкрила у Чорному морі родовище, і запаси оцінюють у понад 700 млрд кубометрів. Минулого року почався видобуток, який планують наростити до 15 млрд кубометрів на рік – близько 30% поточного споживання.
 
Платформа, що подолала за 51 день шлях із Сінгапуру до Туреччини, стане першою з цілої низки. На борту 300-метрового судна розмістять 165 осіб персоналу.
 
"Після підготовки у Чанаккале та Фільосі платформа почне видобуток на "Сакар'ї" у 2026 році і працюватиме за 170 кілометрів від берега. Вона перероблятиме 10 млн кубометрів на добу (3,65 млрд кубометрів на рік) природного газу і передаватиме його в газотранспортну систему, видобуток зросте вдвічі", – заявив міністр.
 
Також він повідомив, що першу фазу родовища завершать у першому кварталі наступного року, коли введуть в експлуатацію всі 12 глибоководних свердловин і видобуток зросте до 10 млн. кубометрів на добу.
 
Видобуток на "Сакарі" росте неквапливо. Якщо минулого року вона склала, за даними EPDK, 338 млн. кубометрів, то за перше півріччя 2024 року – 681 млн. кубометрів.

 

Туреччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Cуспільство
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 08:09
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється