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"Турецький потік" забрав в України 15 млрд кубометрів транзиту газу в Румунію, Туреччину і сусідні країни

Україна шукає нові можливості для використання наявної інфраструктури
Після запуску газопроводу "Турецький потік" з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році становитиме близько 15 млрд кубометрів.
"Турецький потік" забрав в України 15 млрд кубометрів транзиту газу в Румунію, Туреччину і сусідні країни Фото: з вільних джерел

Про це повідомив у фейсбуці виконавчий директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає LB.ua.

"На жаль, ми не змогли його зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина й інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну. Як результат, зниження транзиту через Україну в цьому році становитиме близько 15 млрд кубометрів", - написав він.

Макогон також зазначив, що Україна шукає нові можливості для використання наявної інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і вже домоглися створення на його базі нового коридору для постачання газу в Україну з Болгарії, Туреччини та Греції в обсязі до 15,8 млн кубометрів на добу.

"Розраховуємо на тестові поставки вже в січні", - зазначив він.

Нагадаємо, що Президенти Туреччини та Росії Реджеп Ердоган та Володимир Путін офіційно запустили трубопровід «Турецький потік», яким російський газ постачатимуть до Південної Європи в обхід території України.

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09 01 2020 13:00
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