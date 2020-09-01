"Турецький потік" забрав в України 15 млрд кубометрів транзиту газу в Румунію, Туреччину і сусідні країни
Про це повідомив у фейсбуці виконавчий директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає LB.ua.
"На жаль, ми не змогли його зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина й інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну. Як результат, зниження транзиту через Україну в цьому році становитиме близько 15 млрд кубометрів", - написав він.
Макогон також зазначив, що Україна шукає нові можливості для використання наявної інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і вже домоглися створення на його базі нового коридору для постачання газу в Україну з Болгарії, Туреччини та Греції в обсязі до 15,8 млн кубометрів на добу.
"Розраховуємо на тестові поставки вже в січні", - зазначив він.
Нагадаємо, що Президенти Туреччини та Росії Реджеп Ердоган та Володимир Путін офіційно запустили трубопровід «Турецький потік», яким російський газ постачатимуть до Південної Європи в обхід території України.
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