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ПОЛІТИКА

Туск анонсує переговори з лідерами Європи і НАТО щодо війни в Україні

09 листопада 2024, 18:22
Туск анонсує переговори з лідерами Європи і НАТО щодо війни в Україні
Фото: Shutterstock
Туск повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон і глава НАТО Марк Рютте незабаром відвідають Варшаву.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск незабаром зустрінеться з президентом Франції, прем'єр-міністром Британії, генсеком НАТО і лідерами північних і балтійських країн, щоб обговорити трансатлантичну співпрацю і війну в Україні.

Про це заявив він у суботу, передає Reuters.

Майбутнє допомоги Україні є одним з головних питань, що стоять перед Європейським Союзом після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Трамп критикував рівень підтримки США боротьби України проти російського вторгнення, а перед виборами обіцяв покласти край конфлікту ще до вступу на посаду, не пояснюючи, як саме.

"Немає сумнівів, що цей новий політичний ландшафт є серйозним викликом для всіх, особливо в контексті можливого закінчення російсько-української війни в результаті угоди між, наприклад, президентом росії і новим президентом США", – сказав Туск.

"Найближчими днями ми будемо дуже інтенсивно координувати співпрацю з країнами, які мають дуже схожий погляд на геополітичну і трансатлантичну ситуацію і ситуацію в Україні", – додав він.

Туск повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон і глава НАТО Марк Рютте незабаром відвідають Варшаву, а він зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером або у Варшаві, або в Лондоні. Туск також зустрінеться з лідерами Північних і Балтійських країн у Стокгольмі.

"Все, звичайно, буде в контексті нових викликів, що стоять перед нашою батьківщиною, всім регіоном, Європейським Союзом і західним співтовариством", – сказав Туск.

Він повторив те, що говорив перед виборами в США: незалежно від результату, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і майбутнє України не може бути вирішене без України.

ФранціяДональд ТускНАТОпідтримка України

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