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ПОЛІТИКА

Туск анонсував зустріч у Швеції для обговорення єдиної позиції Заходу щодо підтримки України

20 листопада 2024, 19:12
Туск анонсував зустріч у Швеції для обговорення єдиної позиції Заходу щодо підтримки України
Фото: Shutterstock
Зустріч у Швеції відбудеться у той час, як у США триває перехідний період перед поверненням до Білого дому Дональда Трампа.

Прем’єр-міністр польського уряду Дональд Туск анонсував наступного тижня зустріч у Швеції за участі країн Скандинавії, Балтії та Польщі, де обговорять потребу Заходу у єдиній позиції щодо підтримки України.

Про це Туск розповів у соцмережі Х (Twitter).

Туск зазначив, що провів переговори з президентом України та прем’єром Канади, а наступного тижня вирушить до Швеції на зустріч у "надзвичайному форматі".

"Сьогодні я розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, наступного тижня у Швеції – надзвичайний формат: скандинавські країни плюс країни Балтії плюс Польща. Захід повинен мати єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки", – наголосив Туск.

Зустріч у Швеції відбудеться у той час, як у США триває перехідний період перед поверненням до Білого дому Дональда Трампа, який прагне до прямих контактів з лідером росії для завершення війни в Україні.

Дональд Тускпідтримка України

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