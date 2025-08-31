Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Туск і фон дер Ляйєн відвідали польсько-білоруський кордон попри появу озброєних військових

31 серпня 2025, 16:27
Туск і фон дер Ляйєн відвідали польсько-білоруський кордон попри появу озброєних військових
Фото: Shutterstock
Перед їх приїздом там з'явилися білоруські військові зі зброєю.

Польський прем'єр Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відвідали кордон з білоруссю. Перед їх приїздом там з'явилися білоруські військові зі зброєю.

Про це повідомляє RMF 24.

Під час пресконференції на польсько-білоруському кордоні Туск розповів, по дорозі до місця її проведення він та фон дер Ляйєн отримали повідомлення від спецслужб. Спецслужби порадили скасувати пресконференцію, оскільки по той бік кордону з'явилися озброєні білоруські військові.

"Тож я запитав у президентки, що вона думає з цього приводу. Чи готова вона брати участь у цій конференції, у цьому місці? І я почув слова, які хотів почути, і вони очевидні для нас тут, у Польщі: жодних поступок, ніхто нас тут не залякає чи не потурбує", - сказав Туск.

За його словами, такий жест продемонстрував "справжню європейську рішучість".

Дональд ТусккордонБілорусьУрсула фон дер Ляєн

