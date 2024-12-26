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ПОЛІТИКА

Туск критикує Орбана за підтримку путіна під час російських ракетних ударів по Україні

26 грудня 2024, 14:31
Туск критикує Орбана за підтримку путіна під час російських ракетних ударів по Україні
Фото: Shutterstock
Він також згадав про колишнього польського посадовця, який переховується в Угорщині.

Польський премʼєр Дональд Туск розкритикував главу угорського уряду Віктора Орбана.

У соцмережі X він зазначив, що у той час, коли росія бʼє по Україні ракетами, премʼєр Угорщини називає очільника кремля владіміра путіна "чесним партнером угорців".

"Напередодні Різдва росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. У цей час в різдвяному інтерв'ю прем'єр-міністр Орбан назвав путіна чесним партнером угорців", — написав Туск.

Також у своєму дописі він згадав колишнього польського урядовця Марціна Романовського, якого Варшава розшукує за корупційні злочини. За словами Туска, Романовський, якому Угорщина надала політичний притулок, вже добре вивчив фразу "веселого Різдва" угорською мовою ("Bolgo Karácsonyt").

Нагадаємо, що на ракетний удар рф на Різдво відреагували і в команді новообраного президента США Дональда Трампа. Зокрема, майбутній спецпредставник по Україні Кіт Келлог заявив, що ця атака є жорстоким нападом.

Дональд ТусквійнаВіктор Орбанатака рф

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