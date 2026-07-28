Туск після нападу на українців закликав до жорсткої боротьби з насильством і звернувся до Навроцького

Туск наголосив, що польська влада має рішуче протидіяти насильству та проявам ксенофобії.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що зростання насильства в країні пов’язане з відчуттям безкарності радикальних угруповань, які, за його словами, отримують політичну підтримку.

Про це він сказав перед засіданням уряду, повідомляють Onet та RMF24.

Туск наголосив, що польська влада має рішуче протидіяти насильству та проявам ксенофобії.

"Бандити, хулігани та ця культура насильства стають дедалі зухвалішими, ще й тому, що вони отримали політичну підтримку. Не випадково чоловік, який побив українку, хвалився, що є "захисником кордонів"", – заявив прем’єр.

Він також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького, закликавши його припинити мовчання щодо інциденту та звернути увагу на діяльність радикальних угруповань.

Туск висловив сподівання, що правоохоронні органи швидко встановлять і покарають винних у нападі. Окремо він згадав спадщину незалежної профспілки "Солідарність", наголосивши, що Польща здобула завдяки їй особливе місце у світі.

"Сьогодні цю спадщину знищують бандити, хулігани та звичайні злочинці, які б’ють і принижують людей лише за те, що вони говорять із трохи іншим акцентом", – сказав глава уряду.

Прем’єр також підкреслив, що напади на українців суперечать інтересам самої Польщі, та закликав громадян не залишатися байдужими й повідомляти правоохоронців про будь-які прояви насильства.

Напад стався 26 липня у Вроцлаві. За даними ЗМІ, після виходу з магазину молоду українську пару почала переслідувати група чоловіків, а причиною агресії, ймовірно, став український акцент потерпілих.

Після інциденту Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польські правоохоронні органи оперативно розслідувати напад, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив дипломатам невідкладно вжити всіх необхідних заходів реагування.