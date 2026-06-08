Туск закликав Зеленського і Навроцького до прямого діалогу через загострення відносин

У понеділок може бути ухвалене рішення про позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через скандал з УПА.

Глава уряду Польщі Дональд Туск закликав президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до відвертої розмови на тлі загострення польсько-українських відносин через скандал із присвоєнням українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА.

Про це Туск написав у соцмережі Х.

Туск констатував, що дипломатичні зусилля довкола скандалу "не дали жодних результатів". "Я публічно звертаюся до президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського з проханням про пряму та відверту розмову. До того, як емоції зруйнують нашу солідарність, яка зародилася перед лицем російської загрози. Конфлікт в інтересах москви. Гадаю, це очевидно для нас усіх", – написав він.

Тим часом у понеділок до обіду заплановане засідання капітулу ордена Білого Орла. Навроцький запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі. В історії це траплялося лише одного разу.

Нагадаємо, міністр закородонних справ України Андрій Сибіга раніше наголосив, що загострення відносин між двома країнами не приносить користі ані українцям, ані полякам.