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Туск закликав Зеленського і Навроцького до прямого діалогу через загострення відносин

08 червня 2026, 13:02
Туск закликав Зеленського і Навроцького до прямого діалогу через загострення відносин
Фото: Shutterstock
У понеділок може бути ухвалене рішення про позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі через скандал з УПА.

Глава уряду Польщі Дональд Туск закликав президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до відвертої розмови на тлі загострення польсько-українських відносин через скандал із присвоєнням українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА.

Про це Туск написав у соцмережі Х.

Туск констатував, що дипломатичні зусилля довкола скандалу "не дали жодних результатів". "Я публічно звертаюся до президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського з проханням про пряму та відверту розмову. До того, як емоції зруйнують нашу солідарність, яка зародилася перед лицем російської загрози. Конфлікт в інтересах москви. Гадаю, це очевидно для нас усіх", – написав він.

Тим часом у понеділок до обіду заплановане засідання капітулу ордена Білого Орла. Навроцький запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення Зеленського найвищої нагороди Польщі. В історії це траплялося лише одного разу.

Нагадаємо, міністр закородонних справ України Андрій Сибіга раніше наголосив, що загострення відносин між двома країнами не приносить користі ані українцям, ані полякам.

Дональд ТускУПАВолодимир ЗеленськийКароль Навроцький

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