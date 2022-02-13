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Творчі галузі через пандемію втратили 10 мільйонів робочих місць - ЮНЕСКО

Ця сфера є однією з найбільш вразливих і часто ігнорується державними й приватними інвестиціями
Творчі галузі по всьому світу втратили 10 млн робочих місць у 2020 році через пандемію COVID-19, а цифровізація образотворчого мистецтва значно ускладнила життя художникам, ідеться в доповіді ЮНЕСКО.
Творчі галузі через пандемію втратили 10 мільйонів робочих місць - ЮНЕСКО Фото: Укрінформ
Про це повідомляє The Gardian.
 
Коронавірус призвів до «безпрецедентної кризи у сфері культури, - зазначив генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай у передмові до 328-сторінкової доповіді «Перебудова політики в галузях творчості». - По всьому світу музеї, кінотеатри, театри й концертні зали - місця творчості та обміну – зачинили свої двері».
 
Ця сфера є однією з найбільш вразливих і часто ігнорується державними й приватними інвестиціями, йдеться в документі.
 
У роки, що передували пандемії, державні витрати на творчі індустрії скорочувалися, і ковід призвів до різкого падіння доходів і зайнятості у цій царині. Хоча багато держав істотно підтримали творчі галузі, допомагаючи постраждалим від пандемії, у 2020 році глобальна валова додана вартість творчих індустрій скоротилася на 750 млрд доларів, зазначають автори доповіді.
 
У документі міститься заклик до урядів вживати заходи захисту праці творчих працівників і фахівців у галузі культури на тому самому рівні, що й у в інших галузях, а також запровадити мінімальну заробітну плату для працівників культури й поліпшити пенсійне забезпечення й оплату лікарняних для фрілансерів.
 
З початку пандемії «цифровізація вийшла на перший план... оскільки стала відігравати дедалі більшу роль у створенні, виробництві, поширенні й доступі до форм культурного самовираження».
 
Для більшості творчих працівників цифрове середовище не забезпечує достатнього доходу, хоча попит на творчу продукцію зростає, вважають у ЮНЕСКО.
 
Зазначається, що доходи інтернет-платформ, які розміщають результати творчої праці, часто не відповідають доходам самих торців контенту.
 
«Виник парадокс: глобальне споживання культурного контенту й залежність від нього зросли, але водночас тим, хто створює мистецтво й культуру, стає дедалі важче працювати», зазначив помічник генерального директора ЮНЕСКО з культури Ернесто Оттоне.
 
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13 02 2022 11:54
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