Творчі галузі через пандемію втратили 10 мільйонів робочих місць - ЮНЕСКО

Ця сфера є однією з найбільш вразливих і часто ігнорується державними й приватними інвестиціями

Творчі галузі по всьому світу втратили 10 млн робочих місць у 2020 році через пандемію COVID-19, а цифровізація образотворчого мистецтва значно ускладнила життя художникам, ідеться в доповіді ЮНЕСКО.

Про це повідомляє The Gardian.

Коронавірус призвів до «безпрецедентної кризи у сфері культури, - зазначив генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай у передмові до 328-сторінкової доповіді «Перебудова політики в галузях творчості». - По всьому світу музеї, кінотеатри, театри й концертні зали - місця творчості та обміну – зачинили свої двері».

Ця сфера є однією з найбільш вразливих і часто ігнорується державними й приватними інвестиціями, йдеться в документі.

У роки, що передували пандемії, державні витрати на творчі індустрії скорочувалися, і ковід призвів до різкого падіння доходів і зайнятості у цій царині. Хоча багато держав істотно підтримали творчі галузі, допомагаючи постраждалим від пандемії, у 2020 році глобальна валова додана вартість творчих індустрій скоротилася на 750 млрд доларів, зазначають автори доповіді.

У документі міститься заклик до урядів вживати заходи захисту праці творчих працівників і фахівців у галузі культури на тому самому рівні, що й у в інших галузях, а також запровадити мінімальну заробітну плату для працівників культури й поліпшити пенсійне забезпечення й оплату лікарняних для фрілансерів.

З початку пандемії «цифровізація вийшла на перший план... оскільки стала відігравати дедалі більшу роль у створенні, виробництві, поширенні й доступі до форм культурного самовираження».

Для більшості творчих працівників цифрове середовище не забезпечує достатнього доходу, хоча попит на творчу продукцію зростає, вважають у ЮНЕСКО.

Зазначається, що доходи інтернет-платформ, які розміщають результати творчої праці, часто не відповідають доходам самих торців контенту.

«Виник парадокс: глобальне споживання культурного контенту й залежність від нього зросли, але водночас тим, хто створює мистецтво й культуру, стає дедалі важче працювати», зазначив помічник генерального директора ЮНЕСКО з культури Ернесто Оттоне.