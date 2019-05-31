Творець "Чорнобиля" заперечив, що використав у серіалі монолог з п'єси українського драматурга
Журналіст видання "The Village Україна" написав Мазіну у Twitter, а той відповів, що на сцену його надихнув момент з книги білоруської письменниці Світлани Алексієвич "Чорнобильска молитва: хроніка майбутнього".
"Ні, я ніколи не читав творів і не бачив постановок Павла Ар’є, не чув я і про "Бабу Прісю". На цю сцену мене надихнув момент, описаний у "Голосах Чорнобиля" (з книги Алексієвич - ред.), в якому жінка продовжує доїти корову, а солдат - виливати молоко. Утім, її промова - суто моя", - наголосив творець серіалу.
Нагадаємо, про нібито схожість монологів заявили користувачі соцмереж. Згодом про це написав сам Ар’є у Facebook, зазначивши, що його "кинули".
Пізніше і сам драматург заявив, що він не називав цю ситуацію плагіатом.
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