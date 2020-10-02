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Творці The Sims намагалися поєднати українську, суахілі та індіанську для озвучки “сімів”

На створення спеціальної мови для "сімів" витратили понад пів року
Творці комп’ютерної гри The Sims розповіли, що створюючи унікальну мову для своїх персонажів simlish, вони намагалися поєднати слова з української, суахілі та мови індіанців навахо та черокі.
Творці The Sims намагалися поєднати українську, суахілі та індіанську для озвучки “сімів” The Verge

Про це інформує The Verge,передає УКРІНФОРМ.

"Стівена Керіна, актора з Сан-Франциско, запросили до студії та дали аркуші з фразами, написаними українською та навахо, з вказівкою вимовити це лише так, як це виглядає у тексті. Зокрема, у тексті могла бути фраза на кшталт "Хтось бачив мого собаку?", - йдеться у повідомленні до 20 річниці виходу першої гри The Sims.

На створення спеціальної мови для "сімів" витратили понад пів року. Розробники хотіли наділити персонажів людськими емоціями, але позбавити їх можливості спілкуватися, щоб не перевантажувати симулятор.

Найскладніше було озвучити "сімів". Для цього й покликали актора Стівена Карена. В тексті, який йому дали, були перемішані слова з української, суахілі та мови індіанців навахо та черокі. Та читаючи їх, автор не зміг передати емоції. Тоді його попросили вигадувати слова на ходу, але з емоціями. У нього все вдалося. Жіночі голоси доручили озвучувати акторці Джеррі Лоулор.

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10 02 2020 16:20
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