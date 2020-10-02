Творці The Sims намагалися поєднати українську, суахілі та індіанську для озвучки “сімів”
Про це інформує The Verge,передає УКРІНФОРМ.
"Стівена Керіна, актора з Сан-Франциско, запросили до студії та дали аркуші з фразами, написаними українською та навахо, з вказівкою вимовити це лише так, як це виглядає у тексті. Зокрема, у тексті могла бути фраза на кшталт "Хтось бачив мого собаку?", - йдеться у повідомленні до 20 річниці виходу першої гри The Sims.
На створення спеціальної мови для "сімів" витратили понад пів року. Розробники хотіли наділити персонажів людськими емоціями, але позбавити їх можливості спілкуватися, щоб не перевантажувати симулятор.
Найскладніше було озвучити "сімів". Для цього й покликали актора Стівена Карена. В тексті, який йому дали, були перемішані слова з української, суахілі та мови індіанців навахо та черокі. Та читаючи їх, автор не зміг передати емоції. Тоді його попросили вигадувати слова на ходу, але з емоціями. У нього все вдалося. Жіночі голоси доручили озвучувати акторці Джеррі Лоулор.
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