Twitter через суд вимагає від GitHub розкрити особистість, через яку стався витік коду

Соцмережа вимагає повістки в суд і видалення інструкцій програмного забезпечення з GitHub

Це потрібно аби запобігти потенційно не безпечній втраті вихідного коду, який лежить в основі сервісу Twitter.

Повідомляє Financial Times.

Причиною стало тее, що частина коду та інше програмне забезпечення були опубліковані в Інетрнет.

В кінці тижня компанія видалила код із GitHub, сховища, яке широко використовується у світі програмного забезпечення для публікації коду з відкритим вихідним кодом для будь-кого. Компанія вимагає повістки в суд, яка б змусила GitHub розкрити все, що йому відомо про особу, яка розкрила код.

Вихідний код - основні програмні інструкції, які визначають, як функціонують програми, Код ретельно охороняється, щоб запобігти отриманню хакерами інформації, яка може бути використана для атаки на систему.

У поданні федерального суду в Північному окрузі Каліфорнії Twitter виявив, що пізно в п’ятницю GitHub відповів на офіційне повідомлення про видалення коду зі свого сайту.

За словами директора внутрішньої юридичної групи Twitter Джуліана Мура, витік програмного забезпечення включав запатентований вихідний код для платформи Twitter і внутрішні інструменти.

Проте не ясно, як довго код був доступний в Інтернеті, перш ніж Twitter втрутився.

Вихідний код був опублікований користувачем, відомим як FreeSpeechEnthusiast — очевидним критиком Ілона Маска, який після покупки Twitter минулого року заявив, що робить це для захисту свободи слова.