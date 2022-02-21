ПОЛІТИКА НОВИНИДемократичні сили Білорусі будуть домагатися, щоб на розгляд Ради Безпеки ООН було винесено питання негайного виведення російських військ із країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тихановська через ООН вимагатиме вивести російські війська з Білорусі
Білорусь втягують у чужу війну і перетворюють на країну-агресора. Лукашенко розплачується за підтримку Кремля суверенітетом - і зараз ми бачимо наслідки
Фото: CTK Photo/Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це заявили в офісі Світлани Тихановської у зв'язку з рішенням залишити війська РФ на території Білорусі після закінчення спільних навчань.
«Це означає, що білорусів весь цей час дурили, а Лукашенко втратив самостійність у прийнятті рішень. Адже через нього Білорусь втрачає суб'єктність, а білоруси - контроль за власною країною», - йдеться у заяві.
В офісі Тихановської зазначили, що розміщення на території Білорусі російських військ порушує конституцію, міжнародне право, ставить під загрозу безпеку кожного мешканця країни та цілого регіону.
«Білорусь втягують у чужу війну і перетворюють на країну-агресора. Лукашенко розплачується за підтримку Кремля суверенітетом - і зараз ми бачимо наслідки», - йдеться у повідомленні.
Тихановська вимагає негайного виведення російських військ з території Білорусі: «Ми домагатимемося, щоб це питання було винесене на розгляд Ради Безпеки ООН. Ми вже надіслали листи до країн ЄС із пропозиціями нових сильних санкцій, які б'ють по режиму, а не по людях. Ми проведемо консультації із сусідами, Європейським Союзом, США та Великою Британією. Яким би не був кожен наступний крок Лукашенка проти білоруського суверенітету, він спричинить найсерйозніші наслідки».
Як повідомляв Укрінформ, Володимир Путін та Олександр Лукашенко прийняли рішення продовжити «перевірку сил реагування Союзної держави», яка мала закінчитися 20 лютого.
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21 02 2022 10:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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